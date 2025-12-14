小豬出道30年開唱 二姊送花籃

藝人羅志祥（中）迎接出道30週年，13日晚間帶著「羅志祥30巡迴演唱會」霸氣站上台北小巨蛋，這也是他第7度攻蛋。

（中央社）

本報綜合報導

小豬羅志祥迎來出道30週年，13、14日在小巨蛋開唱，也是他第7次在小巨蛋開唱，更邀請國際級特別嘉賓DJ SODA同台助陣，2人台上大秀舞蹈，讓台下觀眾尖叫聲連連。

羅志祥開唱前驚喜收到歌手江蕙的花籃祝賀，「Good Show！嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」除了江蕙，歌手蕭敬騰、林志穎夫妻、任賢齊等人也送上花籃祝賀；蕭敬騰還親暱喊他「豬豬」，祝福「演唱會大成功，帥翻全場」。

演唱會第1天就驚喜不斷，也出現小插曲。正當羅志祥要唱經典歌曲〈愛轉角〉時，卻走過頭錯過升降台，整個人被升降台擋住。他邊笑邊道歉，「太陶醉了，對不起對不起，我走過頭了，當作沒看到好不好？」於是要求現場中斷，整理好情緒後再開唱，粉絲也立刻跟唱。

羅志祥也帶來新歌〈做伙〉首唱，這是他出道以來首支全閩南語歌曲，他邀請歌迷一起唱副歌，但歌迷似乎不熟練，羅志祥故作生氣怒喊「回答我！」再次讓粉絲笑翻。