小豬小巨蛋變臉二度喊卡 怒嗆：我忍氣吞聲到現在了

羅志祥今晚帶著「30巡迴演唱會」返場台北小巨蛋。



羅志祥（小豬）今晚（12╱13）在台北小巨蛋舉辦「30巡迴演唱會」，繼唱完〈怕安靜〉忘記走位緊急倒帶後，唱到〈全糖獨家〉時他又喊卡，還變臉對全場觀眾說教。

原來小豬在甜蜜演唱〈全糖獨家〉時，台下粉絲忙著撿從天而降的紙花，他唱一半變臉喊卡，連導演都嚇到，他生氣地說：「我在表演耶，我等你們撿完，這麼甜的歌每1個人往上看？大目老師這麼辛苦安排的舞蹈，高雄的時候我已經忍氣吞聲到現在了喔，等你們撿完，撿完Cue我，我先回家。」

小豬抱怨：「沒有人這樣子的，很精心安排的表演耶，一直在那邊，上面有人耶，劉德華喔？還是有郭富城？這邊、主角在這邊。」看到還有粉絲仍在撿紙花，他沒好氣地說：「還在拿？還在拿？恭喜妳拿到，good girl！是lucky girl！」接著繼續噹：「不要再那邊，專心看表演，我們從頭，剛剛是我錯，現在換你錯，把那個影片剪掉齁。」

