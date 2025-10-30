小豬羅志祥推出全新閩南語單曲 唱出庶民生活掙扎與韌性
娛樂中心／綜合報導
藝人小豬"羅志祥"推出全新閩南語單曲，週四放映會，現場歌迷聽得如癡如醉，不過最近和他曾是球友的王子"邱勝翊"，被爆介入范姜彥豐和粿粿的婚姻，小豬被問到也大方回應有看到新聞，但沒資格評論，只希望他們好好去解決。2人已經沒聯絡了。
興奮和歌迷一同合照留念，現場氣氛熱烈，藝人小豬"羅志祥"自2013年，睽違12年再度推出台語創作歌曲。
羅志祥以流利台語、溫柔悲情的嗓音唱進人心，放映會也讓台下歌迷聽得如癡如醉。
歌手羅志祥：「我想要把這個故事情節寫得更清楚，然後呈現更明白，因為我相信一定會讓很多人，都有這個共鳴」。
小豬新歌MV。(圖/羅志祥官方YT)
被社會壓力壓得喘不過氣的辛酸打工族故事，讓人聽了忍不住紅了眼眶。
除了羅志祥以外，近期天團五月天"阿信"，也同樣推出新歌，更找來實力派女歌手"奶茶"劉若英合唱。
阿信和奶茶兩人首度合作歌曲。(圖/相信音樂BinMusic)
阿信和奶茶認識多年，阿信也為她寫過歌，但一直未有對唱歌曲機會，這回兩人首度合作，也算是圓了多年以來「一起唱首歌」的心願。
原文出處：小豬羅志祥推出全新閩南語單曲 唱出庶民生活掙扎與韌性
