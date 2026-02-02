小豬誤被標「混種犬」 基隆動保烏龍公告引熱議

基隆市動物保護防疫所近日一則認養公告在網路上瘋傳，原因是公告照片中明明是一隻可愛的小豬，品種欄位卻被標註為「混種犬」，這起豬犬不分逗趣的烏龍事件，在社群平台上引發熱烈討論。網友笑稱，「這品種的狗叫聲是不是不太一樣」、「這是我看過最紮實的混種犬」。

基隆市動保所動保員王薏婷表示，寵物銀行平常都是貓狗為主，從未處理過豬隻，為了趕緊安置小豬，所以才會在系統中誤將品種標註為犬，目前系統已完成更正。

豬被標註混種犬，動保所認養公告搞烏龍。圖／台視新聞

廣告 廣告

事發於1月24日，民眾在基隆七堵區大同路發現這隻徘徊的麝香豬並通報，不過因小豬未植入晶片，無法查到飼主資訊，後來飼主現身表示，麝香豬疑似離家出走，但家中無法再飼養，由於飼主疏於管理，最高可開罰新台幣1萬5千元。動保員王薏婷補充，飼主在豬隻走失時，主人有出來尋找，並非惡意棄養。

不少長期關注收容所的志工感到心疼，並在社群上發文提醒，許多人誤以為麝香豬是「迷你豬」永遠小巧可愛，卻不知牠會長大。這起逗趣的烏龍事件不僅引發熱議，也提醒大眾正視寵物豬的棄養問題。

基隆／蔡志恆、周芝彤、楊芯宇 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

曾參與0402太魯閣出軌救援 詹能傑過往受訪曝慘狀：回來仍心情低落

基隆社區大樓惡火釀2死4傷 疑玄關插座內部「電源實心線」短路釀禍

詹能傑小隊長3衝火場捨身救人 謝國樑不捨：會爭取讓他進忠烈祠