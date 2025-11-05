小豬黃沐妍曬婚戒甜喊「我們結婚了」 感性告白：要永遠走下

藝人「小豬」黃沐妍在IG發文證實，已於10月中正式登記結婚。（圖／翻攝自黃沐妍IG）

藝人「小豬」黃沐妍喜訊曝光，日前《時報周刊CTWANT》直擊她與男友甜蜜前往美國旅遊，兩人手上分別戴著同款戒指，引發外界猜測是否好事將近。今（5）日，黃沐妍親自在IG發文證實，兩人已於10月中正式登記結婚。

黃沐妍在貼文中寫下：「10月中，我和我老公結婚了。一直到現在，我都還覺得自己很幸運，能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。」她坦言，兩人並非童話故事般的甜蜜伴侶，「我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。」

黃沐妍也透露，交往過程中曾一度爭吵到懷疑彼此是否合適，甚至還去找算命老師諮詢。對方當時直言：「他不是你會喜歡的類型，你是那種會被強大的人吸引的人，但你老公，是需要被讚美與鼓勵的人。」這番話讓她突然頓悟，「與其去找誰『適不適合』，不如問自己『想不想一起努力讓彼此變得更好』。」

黃沐妍說，婚後她學會了「具體誇獎他做對的事」，而老公也在學習與成長中變得更強大，「我們成為了彼此的鏡子，在日常中磨合、包容，也看見彼此的努力。」她感性表示：「我相信，談戀愛是享受對方的優點，但婚姻，是學習如何與彼此的缺點共處。世界上沒有天生契合的兩個人，只有願意磨合、包容、並肩前進的伴侶。」

最後黃沐妍不忘以幽默方式收尾：「不然我爸說，超過35歲沒嫁要每年繳罰金，終於省下一筆客家妹的壓力錢💸。」她也感謝雙方家人支持與祝福，並甜蜜曬出結婚日「10月17日」的紀念，「我們一起說好的那句：『要永遠走下去。』🤍」

