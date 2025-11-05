小豬黃沐妍正式升格人妻！曝婚後心境：學會與彼此缺點共處 笑曝35歲前「成功省下一筆罰金」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

女星「小豬」黃沐妍傳出喜訊！這位以陽光開朗形象深受粉絲喜愛的藝人，今（5）日親自在IG宣布她與交往多年的男友已於10月中正式登記結婚，並甜喊：「我們結婚了，要永遠走下去。」

事實上，媒體早在上個月就捕捉到黃沐妍與男友赴美旅行的畫面，兩人手上同時戴著對戒，當時外界便猜測兩人好事將近，如今終於由本人親口證實，粉絲紛紛湧入留言獻上祝福。

黃沐妍在貼文中感性寫道：「10月中，我和我老公結婚了。一直到現在，我都還覺得自己很幸運，能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。」她笑稱，兩人不像偶像劇那樣浪漫無間，更像一對鬥嘴鬧笑話的朋友，「我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。」

回顧戀愛歷程，她坦言兩人並非一路順遂，甚至因爭執懷疑彼此是否真的合適，還曾向命理老師求助。老師直言：「他不是你會喜歡的類型，你是那種會被強大的人吸引的人，但你老公，是需要被讚美與鼓勵的人。」這句話讓她恍然大悟，與其糾結適不適合，不如問自己想不想一起成長、變得更好。

黃沐妍說，婚後兩人都在學習如何肯定與理解對方，「我們成為了彼此的鏡子，在日常中磨合、包容，也看見彼此的努力。」黃沐妍感性地說：「談戀愛是享受對方的優點，但婚姻，是學習如何與彼此的缺點共處。世界上沒有天生契合的兩個人，只有願意磨合、包容、並肩前進的伴侶。」

最後，她以幽默口吻收尾：「不然我爸說，超過35歲沒嫁，要每年繳罰金，終於省下一筆客家妹的壓力錢。」她也特別感謝雙方家人一路以來的支持，並曬出結婚日「10月17日」的紀念照，笑稱那是他們共同許下「要永遠走下去」的日子。

