小豬黃沐妍結婚了！ 曬合照笑喊「35歲嫁出去免繳罰金」
小豬黃沐妍結婚了！她5日被爆出與男友約會的照片，疑似有孕，而她稍早大方透露已經於10月中結婚，曬出合照開心說真的讓自己在35歲嫁出去了：「不然我爸說，超過35歲沒嫁要每年繳罰金！」
黃沐妍近日被週刊《CTWANT》直擊，戴著戒指與男友約會，照片中的她身著貼身衣物，小腹部分明顯隆起，被疑有孕。爆出好消息後，黃沐妍也親自發聲，證實男友已經成為老公，「一直到現在，我都還覺得自己很幸運，能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。」
關於這段感情，黃沐妍說兩人一度吵到覺得是否不適合彼此，還去找老師算命，但她後來領悟，指其找誰適合，倒不如問自己「想不想一起努力讓彼此變得更好。」小倆口感情也越來越堅定，成為了願意包容、磨合、並肩前行的伴侶，「感謝10月17日，我們一起說好的那句：『要永遠走下去。』」
小豬黃沐妍發文
【我們結婚了】💍
10月中，我和我老公結婚了。
一直到現在，我都還覺得自己很幸運，
能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。
我們不是那種有粉紅泡泡、天天甜蜜的童話故事伴侶。我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。
有一陣子，我們甚至吵到覺得是不是不適合，
還跑去找算命老師問合不合。
老師說：「他不是你會喜歡的類型，
你是那種會被強大的人吸引的人，
但你老公，是需要被讚美與鼓勵的人。」
那一刻，我突然明白——
與其去找誰「適不適合」，
不如問自己「想不想一起努力讓彼此變得更好」。
於是，我學會了去誇獎他具體做對的事，
他也開始不斷學習、打開認知、陪我一起成長。
我們成為了彼此的鏡子，
在日常中磨合、包容，也看見彼此的努力。
我老公也變很強大，是可以帶著我前進的男人！
我相信，談戀愛是享受對方的優點，
但婚姻，是學習如何與彼此的缺點共處。
世界上沒有天生契合的兩個人，
只有願意磨合、包容、並肩前進的伴侶。
而我，35歲這一年，真的嫁出去了。
（不然我爸說，超過35歲沒嫁要每年繳罰金😂
終於省下一筆客家妹的壓力錢💸）
謝謝雙方家人對我們的支持與包容，
讓這段感情能在理解與祝福中更穩定。
戀愛是兩個人的故事，
但婚姻，是兩個家庭的融合。
我真的很感恩，也很珍惜。
感謝10月17日，
我們一起說好的那句：「要永遠走下去。」
