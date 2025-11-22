小貓主人離世性格大變！因攻擊力太強面臨「安樂死」直到她出現
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
國外一段令人心碎的寵物經歷在網路上引發關注，一隻名叫「芭芭拉（Barbara）」的小貓，在主人猝逝後獨自陪伴遺體長達一週，當牠被鄰居發現時早已奄奄一息，雖然小貓最後被成功地救回，但還是因深受驚嚇，導致性情大變，更一度被收容所列入安樂死名單，讓不少網友看了相當不捨。
據了解，「芭芭拉」原本與飼主感情深厚，平日裡總是黏在一起，幾乎從未離開彼此的身邊，但日前主人突然在家中病逝，家裡又無其他家人，小貓便在無人知情的情況下持續守候飼主身旁，不吃不喝直到虛弱倒地。
當「芭芭拉」被人發現時早已奄奄一息，雖然救援送醫後成功保住性命，但在牠的心理上已經留下深刻創傷，康復後對任何人都極度排斥，甚至會主動攻擊照護員，導致收容所難以安排後續照顧，只好將牠列入安樂死名單。
直到一名志願者莎拉（Sarah）的出現，她在得知「芭芭拉」的遭遇後，決定將小貓帶回家，希望能讓牠重拾對世界的信任，起初「芭芭拉」到新環境後依然充滿恐懼，連續躲在壁櫥裡十多天，完全不願出來與其他人相處。
就算偶爾現身時也會因緊張而抓傷莎拉（Sarah），讓她不得不在家裡穿著長袖和長褲自我防護，但即便如此，莎拉仍每天餵食與陪伴，保持耐心與溫和的距離，隨著時間慢慢流逝，最後終於成功地感化了「芭芭拉」。
如今「芭芭拉」會主動靠在莎拉（Sarah）身旁，還會輕輕地用頭磨蹭她，就像是宣布自己願意再次相信人類，這一幕也讓莎拉感動落淚，她表示，或許自己不是牠最愛的人，但會努力成為牠最安心的依靠。
