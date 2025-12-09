小貓亂尿11年始終沒改善？眼尖網友發現「真相」讓女子瞬間落淚

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一則貼文在網路上受到廣泛關注，一名女子表示準備放生已經養了11年的三花貓，只因為貓咪多年來總反覆亂尿，無論怎麼清洗、處理或絕育都無法改善，貼文曝光後立刻引起許多人猛烈批評飼主不負責，但也有眼尖網友發現驚人真相，意外讓輿論出現反轉。

該名女子在貼文中提到家中有三隻貓，只有一隻名叫「豌豆」的三花貓會亂尿，導致多年以來家中丟掉不少物品，甚至還因為行為無法改善而打過牠，令飼主感到心力交瘁，而在照片中「豌豆」也幾乎總是獨自一貓躲在角落，像是被家中的其他兩隻貓排擠。

還有眼尖的網友發現女子的家裡只有兩個貓砂盆，而貓砂盆正是貓咪重要的領地象徵，因此猜測「豌豆」的行為很可能源自長期壓力與被忽視的生活環境所引起，便對飼主提出建議，家中需設置比貓咪數量更多的貓砂盆，並將砂盆分散放置，以減輕牠們的焦慮與競爭。

女子改變對「豌豆」的互動方式後，情況果然出現明顯改善

女子在聽取網友們的建議後，決定試著改變對「豌豆」的互動方式，不僅增加了貓砂盆的數量，也不時主動溫情呼喚牠，試圖彌補過去的忽略，令人意外的是「豌豆」在獲得足夠的關注後，亂尿情況果然明顯減少了，這個轉變也讓女子瞬間落淚，認為是自己辜負了對方。

隨着改善成果浮現，許多網友既心疼又感慨，有些人替「豌豆」抱不平，認為牠被霸凌長達11年卻無人察覺，生活在恐懼中仍全心依賴飼主，十分令人心碎，希望牠能遇到更好的主人，但也有不同聲音指出「豌豆」對飼主充滿依戀，若貿然送走反而會造成新的創傷，認為最好的補償方式是讓牠在原本的家中繼續被珍惜，只期盼牠能在後半生持續獲得溫柔與愛護。