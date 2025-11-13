小貓何辜？高雄變態男微波爐虐貓PO網 被逮孬稱「帳號被盜用」

高雄一名卓姓男子在網路社群自曝用微波爐虐待貓咪並拍攝影片，這起殘忍虐貓行為，引發大批網友撻伐，高雄市動保處會同警方前往稽查，現場僅發現空貓籠，卓男辯稱帳號遭盜用，動保處證實5隻貓咪遭棄養，依法開罰至少15萬元並移送地檢署偵辦。

高雄市議員白喬茵接獲民眾陳情指出，10月底有虐貓人士在網路發文自稱拍攝微波爐虐貓影片，內容寫道「貓出來後整個濕濕的，像炸毛還冒煙，內臟都熟了」，還稱「高雄實拍」可付錢解鎖影片，原片更血腥。根據網友提供的資料顯示，卓男在臉書公開發文稱「各位要看微波爐貓的影片嗎？我有拍喔，我上次測試用微波爐處理貓過」，更上傳標註「虐貓進行中（付錢解鎖畫面）」的黑底影片，背景傳出疑似貓咪的淒厲慘叫聲。

這起虐貓事件， 有4位民眾反映將貓咪送養給這對情侶後，隨即下落不明。 （圖／高雄市議員白喬茵提供）

可憐小貓目前下落不明。（圖／高雄市議員白喬茵提供）

白喬茵追查發現，光是9月至10月期間，就有4位民眾反映將貓咪送養給卓男後隨即下落不明，包括9月10日送養的賓士貓、9月27日送養的幼橘貓、10月10日送養的灰虎斑幼貓，以及9月30日送養的虎斑幼貓，全都在送養後數日內消失。有網友肉搜發現，卓男疑似累計認養超過10隻貓咪，但最終去向成謎，網友痛批「虐貓的都請下地獄」、「死變態！要抓去關」、「他怎麼不自己進微波爐，幫社會解決困擾」。

高雄市動保處長葉坤松表示，動保處派員協同警方到卓男住家查看，現場只剩下貓籠，並未發現貓咪及微波爐。卓男自述沒有進行虐貓行為，是FB遭盜用被張貼虐貓訊息，但疑似虐貓者還曾嗆網友「只要現場沒有這些東西（微波爐）就無法抓我」。葉坤松指出，因動保處是行政機關無權查證，為進一步查證已將該案移送地檢署偵辦。

高雄市議員白喬茵接獲民眾陳情，揭發這起殘忍虐貓事件。（圖／高雄市議員白喬茵提供）

葉坤松強調，雖然尚未發現虐貓情事，但卓男承認認養貓咪後，將4隻貓帶去公園放生，另有1隻貓自行跑掉，已構成棄養事實。動保處證實該名網友認養5隻貓咪，5隻貓咪將分別分成5案處理，一例一罰，依違反動保法一案可開罰3萬至15萬。該行為人棄養行為相當惡劣，認養5隻、棄養5隻，針對這5案會累積往上加重裁罰，預估至少會開罰15萬元以上。

白喬茵痛批罰則過輕，苗栗縣日前針對繁殖場虐待犬隻案件，採「一例一罰」重罰480萬元，相較之下高雄僅罰15萬元毫無嚇阻效果，要求動保處必須檢討。她指出，新竹警方處理類似案件時會攜帶紫外線燈等科學工具，照射後發現大量肉眼看不見的血跡，建議高雄動保處也應增添輔佐工具以利調查，未來在裁罰上務必加重罰，否則行為人根本不痛不癢。

葉坤松回應，動保團體必須為領養犬貓完成結紮與晶片植入，否則動保處會介入，會針對「高風險」認養人進行稽核，加強輔導動保團體成為寵物登記站，讓動保團體能為領養犬貓植入晶片，讓制度更完備。白喬茵也建議，未來虐待動物及棄養案件全面採「一例一罰」，並簡化動保黑名單查詢機制，讓民間送養人也能透過姓名、手機等資訊查核領養人背景，避免悲劇重演。另高雄市動物保護自治條例新增「惡意造假、散播不實虐待動物之文章、影音」之相關罰則。

