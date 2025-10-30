小貓受困工廠牆縫 被救出來喜獲鏟屎官！

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

新北市動保處日前接獲報案，在八里區仁愛路228號一間工廠有一隻小貓受困在鐵皮外牆縫隙內，動保處獲報後即派員前往救援，最後在工廠老闆娘及員工合力協助下成功救援將貓咪救出，小貓咪本身外觀無明顯外傷，活力良好，給予牛奶也迅速喝完，最後闆娘也決定要認養這隻跟她們很有緣分的小貓。

林小姐表示，上午發現在公司二樓靠近地板一直傳出小貓的叫聲，擔心小貓沒辦法自行爬出，因此趕快聯繫動保處協助。動保員到現場後，先決定和公司2位員工合力將兩層地板拆開，沒想到還是沒找到小貓的蹤跡。

後來到一樓重新聆聽聲音來源，確定小貓就卡在玻璃門和封死的牆壁之間，老闆娘也很果斷地說「拆！」後，救援人員就使用槌子將玻璃門敲破後，果然看到小貓，但貓咪又鑽到轉角深處還向上爬，讓救援行動增添變數。

動保員和公司人員討論後，決定直接鋸開辦公室內部的牆壁，在鋸出一個洞後手伸入能碰到小貓的腳，但由於嘗試輕拉後沒辦法直接拉出小貓，因此又鋸一個靠近小貓頭部上方的洞來方便救出。雖然在伸手抱出貓的過程中被小貓咬了多次，所幸最後終於順利將貓咪從牆壁中救出，老闆娘甚至在還沒救出前就說要認養小貓，讓這起救援案有完美且溫馨的結果。

新北市動保處表示，感謝溫暖且熱心的民眾在救援當下給予適當的協助，讓這次的動物救援行動能夠順利完成。動保處提醒，由於動物救援案件狀況非常多變，也都具有一定的危險性，因此民眾如果有發現動物需要救助時，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話報案，動保處將盡速派員前去救援。

