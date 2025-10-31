小貓受困牆縫喵喵求救！動保員與工廠員工合力拆牆救出 闆娘感動收編成新成員

[FTNN新聞網]

實習記者呂洪瑋／綜合報導

新北一間工廠近日上演溫馨救援行動，員工上班時聽見牆內傳出微弱貓叫聲，發現一隻小貓疑似受困牆縫，立刻通報動保處前來協助，經過動保員與工廠員工合力拆牆搶救，終於成功將受困的小貓救出，所幸貓咪無明顯外傷、精神良好，而工廠老闆娘被牠的韌性與緣分感動，當場決定收編成家中新成員。

員工上班時聽見牆內傳出微弱貓叫聲，發現一隻小貓疑似受困牆縫，立刻通報動保處前來協助，經過動保員與工廠員工合力拆牆搶救，終於成功將受困的小貓救出。（圖／動保處提供）

新北市八里區一間工廠有一隻小貓受困，通報人林小姐表示，當天上午在公司二樓靠近地板處，持續聽到細微的貓叫聲，擔心牠無法自行脫困，便立即通知動保處，動保員方英傑抵達後，與員工拆開兩層地板搜尋卻仍未見貓影，隨後轉往一樓重新確認聲音來源，才發現小貓卡在玻璃門與牆壁縫隙之間。

老闆娘了解情況後當機立斷下令行動「拆！」，救援人員以鐵槌敲破玻璃門後，果然發現小貓身影，但牠受到驚嚇又往牆縫深處竄逃，甚至沿著牆角向上爬，讓救援難度大增，方英傑與員工再度商量後，決定從辦公室內側鋸開牆面，第一個洞僅能觸及貓腳，於是再開第二個洞靠近頭部位置，才順利抱出小貓，雖然過程中方英傑被小貓咬了數次，但眾人終於鬆了一口氣。

動保處表示，感謝民眾與現場員工積極協助，讓這起救援任務圓滿完成。並提醒，動物救援具一定危險性，民眾若發現動物受困，可撥打「1959」動保專線或新北市動保處24小時通報電話（02-2959-6353），由專業人員到場協助，避免自行施救造成意外。

方英傑與員工再度商量後，決定從辦公室內側鋸開牆面，第一個洞僅能觸及貓腳，於是再開第二個洞靠近頭部位置，才順利抱出小貓，眾人終於鬆了一口氣。（圖／動保處提供）

