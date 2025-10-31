小貓因天生畸形遭遺棄？好心志工救援幫助牠迎來新生！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

美國加州一間動物收容所近日迎來一隻外表特別的流浪貓，牠疑似因天生擁有四隻耳朵而遭遺棄，被人發現時獨自躺在垃圾推旁，模樣相當可憐，所幸在志工們的悉心照料下，小貓不僅成功恢復健康，也迎來了屬於自己的幸福貓生。

根據外媒報導，這隻流浪貓剛被送進收容所時，全身又髒又瘦，佈滿著皮膚病，狀況令人心疼，工作人員立刻為牠安排隔離與醫療照護，並細心清潔牠的毛皮，在這個過程中，大家驚訝地發現牠的頭部竟有四隻耳朵，引起了志工們與獸醫的注意。

「Quattro」在收容所志工們的幫助下，皮膚狀況逐漸改善，性格也越來越親人活潑

經進一步檢查後發現，這種罕見的「多耳」現象應屬於基因突變所致，多出來的兩隻耳朵並不具備聽覺功能，純粹是外觀上的變異，並不會影響牠的健康或生活品質，而隨著治療的進行，小貓的皮膚狀況逐漸好轉，性格也越來越親人活潑。

員工們將小貓取名為「Quattro」，這個名字在義大利語中意指「四」，象徵牠與眾不同的特徵，消息曝光後，許多網友紛紛留言為小貓加油打氣，也有不少人表達想領養的意願，最終經過收容所的篩選與審核，「Quattro」順利被送往一個溫暖的新家庭，相信往後的日子裡牠能得到更多的疼愛。