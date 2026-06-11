小貓熊「奇奇」落地新加坡！助力物種保育 台北市立動物園送別

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台北市立動物園的小貓熊奇奇已被送往新加坡動物園。動物園提供



為維持小貓熊域外保育族群的數量與基因多樣性，台北市立動物園持續推動國際物種交流計畫。園方表示，10歲雄性小貓熊「奇奇」（小名Yaffa）已於6月10日晚間啟程，今（6/11）日清晨平安抵達新加坡動物園檢疫舍。抵達後，「奇奇」很快便開始探索新環境並順利進食，適應情況良好。

動物園指出，目前園內原照養12隻小貓熊，共有7公5母，其中具繁殖能力的小貓熊多數都是2014年自中國福州大熊貓研究交流中心來臺的「歡歡」、「美可」及「YaYa」後代，而「奇奇（Yaffa）」正是「歡歡」與「YaYa」所生的孩子。

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園方表示，為避免近親繁殖並維持族群健康發展，動物園有必要積極與各地動物園進行小貓熊個體調度及血緣交流，引入新血緣，同時更有效運用照養空間，以維繫健康的族群數量、年齡結構及遺傳多樣性。

小貓熊是世界動物園暨水族館協會（World Association of Zoos and Aquariums, WAZA）全球物種管理計畫（Global Species Management Plan, GSMP）所納入的重要保育物種之一。台北市立動物園長期參與小貓熊保育計畫，此次在全球物種管理計畫架構下，與新加坡動物園協調後，依據年齡、性別及血緣等條件，選定10歲雄性小貓熊「奇奇」前往新加坡展開新生活。

為了讓旅程順利進行，保育員事前也投入大量心力，訓練生性敏感的小貓熊穩定進入運輸箱，降低運送過程中的壓力與不適。園方表示，希望透過動物園之間在照養管理、醫療照護及保育研究上的交流合作，促進小貓熊健康繁衍，並共同維持東南亞地區瀕危物種域外保育族群的數量與基因多樣性。

台北市立動物園近年持續透過國際交流優化小貓熊族群結構。除了此次安排「奇奇」赴新加坡外，日前才剛和上海動物園交換引進2隻小貓熊，今年3月更自日本旭山動物園引進雌性小貓熊「茜茜」，持續為園內族群注入新血。

台北市立動物園的小貓熊奇奇已被送往新加坡動物園。動物園提供

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