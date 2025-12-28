小貓真的充滿靈性！浪貓求包養「指令照做」成功贏得女子芳心

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你有看過浪貓為了求包養使出渾身解數嗎？國外一名女子下班途中偶遇一隻眼神霸氣的流浪奶貓，原本因為小貓神情太兇而沒有動念收編，沒想到對方不僅一路緊跟不放，甚至還當場兌現女子指定的條件，最終憑著硬實力幫助自己贏得新的歸處。

據了解，這名女子當天下班返家途中，偶然注意到路邊出現一隻年紀尚小的流浪奶貓，小貓與一般奶貓給人柔弱、可愛的印象不同，牠的眼神充滿銳利與堅定，看起來氣勢十足，讓女子第一時間產生距離感，心想自己可能並不適合收養這樣的貓咪。

小貓憑著自己的硬實力，最終成功打動女子得到溫暖的家

然而當女子繼續往前走後，小貓卻默默地跟在身後，一路尾隨了相當長的一段距離，面對這樣的情況，女子既困擾又不知該如何是好，只能半開玩笑地對牠說「如果打個滾我就養你」，沒想到隨後小貓竟真的在地上翻滾了一圈，像是聽懂了這句話並立刻做出回應，讓女子當場愣住，也因此徹底被打動。

最終女子兌現了承諾，將小貓帶到獸醫院進行檢查，確認身體健康後完成基本驅蟲，便正式地將牠帶回家，讓這段看似玩笑的對話，促成了一段命中注定的收養緣分，故事曝光後也感動無數網友，不少人留言表示「可能這就是緣分」、「居然還聽得懂人話」、「小貓太聰明了」、「相信是上帝最美的安排」。