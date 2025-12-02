小貓被困店裡貓媽媽超著急！好心店長立刻「趕回現場」幫助牠們團圓

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

日前一起暖心的寵物故事引起網友熱烈討論，一位民眾在清晨散步時意外聽見微弱貓叫聲，追尋來源後竟發現兩隻流浪幼貓受困於一間商店，母貓則在門外焦急徘徊，所幸店主得知消息後，立刻趕到現場開門，幫助小貓順利地與母親重聚，畫面十分溫馨感人。

事發當天，一位民眾在早晨間正準備開始散步，途中卻忽然聽見若有似無的幼貓叫聲，他循聲四處搜索，直到來到一間販售服飾的商店門口，這才察覺聲音似乎是從店內傳出，當他靠近時，發現兩隻小奶貓正隔著玻璃門大聲呼救，而貓媽媽則在門外踱步張望，焦急模樣令人不忍。

當店主打開門的那一刻，小貓立刻飛奔向焦慮等待多時的母貓，畫面十分溫馨

(示意圖/Unsplash)

民眾見狀決定立即行動，他開始設法聯絡店家，試圖找到負責人前來開門救援，幸運的是，這份努力很快有了結果，民眾成功與店主取得聯繫，說明小貓的受困情況，而店主在了解狀況後，也立刻趕到店面開門，幫助牠們成功團圓。

當店門口打開的瞬間，小貓飛奔向焦慮等待多時的母貓，牠們親昵蹭著彼此，讓現場眾人直呼「這一切都是值得的」，事件曝光後，許多網友紛紛留言表示感謝民眾與店家願意伸出援手，也有人感嘆「能遇到這麼善良的人和店主，這家貓運氣真好」。