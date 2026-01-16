小貓誤闖開學典禮！校長致詞到一半「神反應」讓學生笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外最近發生一起暖心的寵物事件，一所學校在新學期的開學典禮進行時，意外迎來史上最萌嘉賓，一隻平日在校園內備受寵愛的流浪貓，在眾多學生面前悠哉地走上講台，瞬間成為全場焦點，更令人驚喜的是，台上的校長不但沒有制止，反而笑著表示「牠就是我們學校的代表」，暖心畫面讓不少網友直呼感動。

據了解，這起事件發生在該所學校新學期的開學典禮上，當天全校師生齊聚一堂，氣氛莊重又熱鬧，而正當典禮依流程進行時，一隻毛色灰白相間的虎斑貓突然從台下現身，慢慢踱步朝著講台方向前進，牠的神情淡定、步伐穩健，彷彿對這樣的大場面早已習以為常，像是理所當然地走進屬於自己的舞台。

這隻貓是校園裡眾所皆知的「校貓」，平時就生活在校內，深受同學的喜愛

(示意圖/Unsplash)

貓咪登上講台後自在地停留在一旁，讓台下學生忍不住發出笑聲，當所有人都以為工作人員會上前將牠帶離時，沒想到院長看見後立刻認出牠的身分，馬上笑著向大家介紹，這隻貓是校園裡眾所皆知的「校貓」，平時就生活在校內，深受同學的喜愛，也有不少人會自發性餵食，屬於「學長級」的存在。

這段溫馨又有趣的故事曝光後，引起大量網友留言討論，不少人紛紛笑翻表示「不愧是大前輩」、「開學典禮最晚到的一個」、「學長就是要站在最前面」，也有人大讚校長的處理方式充滿溫度，感嘆「只有這樣的校長才能帶出最好的學生」。