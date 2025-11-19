小貓遇洪水失去家園！好心女子陪伴牠成功扭轉命運

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一隻小貓因為一場大雨侵襲的洪水過後而失去家園，牠全身沾滿泥濘，獨自在街道旁的廢墟顫抖求生，所幸一名好心女子在巡看受災區時，意外發現了這隻貓咪，最終幫助牠重獲新生，成功扭轉自己的命運。

據了解，事發當時小貓所在的家園因被洪水侵襲而變成廢墟，一名女子前往當地現場查看後，偶然聽見垃圾桶旁傳來貓咪微弱的「喵」叫聲，發現這隻小貓毛髮糾結、混著泥水，身體狀況十分虛弱，明顯曾遭受洪水沖擊。

廣告 廣告

由於不確定小貓的真實情況，女子起初僅帶來食物，與貓咪做最基本的互動，直到數天後再遇相同的雨天，這次女子為牠準備好航空箱並溫柔地說「如果願意跟我走，就進來吧」，而小貓也毫不遲疑地走入箱中，象徵著牠願意將自己最後的力氣交付給這位陌生卻可以感到信賴的人。

「花花兒」的性格開朗，不僅能聽懂女子的指令，甚至還能以叫聲回應飼主

(示意圖/Unsplash)

事後經過檢查，小貓不僅失去原本的棲身之處，還因潮濕環境罹患嚴重貓癬，再加上外傷感染，情況並不容樂觀，幸好在後續治療過程中，牠始終積極配合，不但會主動吃藥，在醫生擦藥打針時也都乖巧地趴著，絲毫沒有半點反抗。

如今的小貓被取名為「花花兒」，牠的性格開朗，不僅能聽懂女子的指令，甚至還能以叫聲回應飼主，故事曝光後引起網上熱議，許多人都被這段溫暖的相遇給深深觸動，認為是「花花兒」的信任與女子的陪伴，雙方才能共同完成這一場奇蹟般的雙向奔赴。