小貨車國1自撞墜坡起火！2人困車頭活活燒死…「遺體嚴重碳化」難辨身分

記者吳泊萱／台中報導

國道1號南下豐原路段，今日（4日）清晨發生自撞火燒車2死車禍。（圖／翻攝畫面）

國道一號南下豐原路段發生重大車禍，今日（4日）清晨5時許，一輛小貨車因高速撞擊豐原交流道出口的槽化線橋墩，導致車輛衝落邊坡、翻覆起火。警消到場撲滅火勢後發現車內2人受困，已被燒成焦屍，由於遺體嚴重碳化，難以辨識性別身分，目前警方已通知相關人家屬到案協助調查，不排除將採DNA比對，釐清死者身分。

小貨車自撞槽化線橋墩後翻落邊坡起火，猛烈撞擊導致後車廂脫落。（圖／翻攝畫面）

2死車禍發生在4日清晨5時18分許，肇事小貨車行經國1南下168公里豐原交流道出口附近時，因猛撞槽化線橋墩，導致車輛翻落邊坡起火，火勢一發不可收拾。警消到場撲滅火勢後，在車頭發現2名死者，二人慘遭大火活活燒死，遺體嚴重碳化，難以辨識性別身分。

廣告 廣告

小貨車自撞槽化線橋墩後翻落邊坡起火，2人受困車內慘遭活活燒死。（圖／翻攝畫面）

警方循線追查，初步掌握2名死者身分，並通知家屬到案協助調查，但因二人遺體嚴重碳化，恐難憑目視辨認身分，目前全案已報請司法相驗，後續不排除採集DNA進行比對，詳細案發原因及二人死因仍有待調查釐清。



更多三立新聞網報導

控台中員警騷擾！網紅韓璟提告聲請保護令…中警回應：視情況列優先汰除

天生人氣王！3星座「魅力爆棚」人氣紅不讓…第1名讓人猜不透

台中1歲半男童疑嗆奶不治！餵奶過程兒嗆到…父急打119救不回愛子

長髮男深夜喝醉太吵悲劇了！警上門抓包他「逃兵被通緝」…直送地檢署

