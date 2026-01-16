小貨車在魚池山路「逆向超車」逼車重機險害撞

小貨車跨越雙黃線，沿路逆向超車。（圖／東森新聞）





無照開車，還逆向超車！南投埔里有重機騎士和友人，在山路被一輛小貨車不斷逼車。小貨車駕駛甚至在彎道處，跨越雙黃線，沿路逆向超車，差點就和其他車輛及重機騎士發生擦撞。雙方在路邊吵起來，結果這名55歲小貨車駕駛，不但無照，還被查出是一名通緝犯。

民眾行車紀錄器拍下，前方一輛小貨車緊跟著前方重機騎士，接著在彎道處跨越雙黃線逆向超車後，沿路逆向行駛，差一點就和對向車輛撞上。緊急開回原本車道後沒多久，發現前方有其他重機和其他車輛擋在前面，又開始逆向，甚至還疑似逼車，跟重機騎士差點發生擦撞。最後重機騎士和友人按喇叭提醒，雙方停到路邊吵了起來。

遭逼車重機騎士vs.小貨車駕駛：「你有逆向超車嗎？（有啊）。你有逆向超車嘛？（對啊，怎樣）。你有逼我車嗎？（我沒有逼你車）。你有超我們車嗎？（我沒有超你們車）。你沒有超我們車嗎？（我逆向而已，我有超你們車嗎？）你逆向切出來，對向有車。（沒關係，你要叫警察，叫誰都沒關係）。」

危險超車的小貨車駕駛，疑似惱羞成怒，結果聽到騎士真的要叫警察，態度一度放軟，但已經來不及。

遭逼車重機騎士vs.小貨車駕駛：「你趕時間，我們也趕時間。（拍勢啦，好嗎？）平安回家不好嗎？（好，拍勢好嗎？）你這樣開車會平安回家？（下次我不會了好嗎？）沒有下次。」

11日傍晚5點半左右，蕭姓騎士和友人騎乘重機，行經投131線15公里，水里往魚池方向時，吳姓男子開著小貨車，從後方跨越雙黃線，不斷逆向超車逼車，差點發生擦撞。

遭超車逼車重機騎士蕭先生：「他就一直惡意地逼我們車子，逆向超車，他在盲彎超車的時候，其實有一台機車也差點去撞到護欄，滿危險的。他說因為他家有死人，他沒有駕照等等。」

集集分局魚池分駐所所長陳政豐：「確實未依規定遵守行車安全規則，任意跨越車道雙黃線及無照駕駛情事，吳男因案為台中及南投地檢署所發布之通緝犯。」

警方表示，55歲吳姓男子任意跨越雙黃線逆向，而且沒有駕照，屬於危險駕駛，將會依法開罰。另外還發現他因違反《廢棄物清理法》遭到通緝，這次不顧他人危險，在山路違規超車，不只受罰，還直接被移送地檢歸案。

