小貨車失控衝上人行道 慘撞「保時捷」冒白煙

台中北屯區21日上午發生14車連撞車禍！路口一輛轎車和小貨車發生擦撞，結果小貨車失控衝上人行道，先是波及撞了11台機車，又撞上另一輛小貨車和一輛白色保時捷，就連旁邊兩家店面也遭撞毀損。

白色保持捷停在民宅前，突然一輛小貨車直衝而來，撞掉透明塑膠布再朝保持捷的車尾狠狠撞下去，整輛保時捷被撞到當場位移轉了半圈，這時小貨車才停了下來不斷冒出白煙。

遭撞保時捷車主：「我是在那邊休息聽到，外面有聲響我就走出來，然後看到我的車就，也破損了有一台白色轎車，就是也被他撞壞了。」

事發台中北屯區環中東路與軍福九路路口，21日上午10時36分現場一片狼藉，這起嚴重車禍其實共造成14汽機車受損，從路口監視器看，原來是一輛黑色轎車左轉時，與直行小貨車相撞，小貨車瞬間失控衝上人行道，先是連續撞了整排停在路邊的機車，再撞另一輛小貨車，最後才撞上停在民宅前的白色保時捷。

遭撞保時捷車主：「先拖回原廠看怎麼處理吧，因為他這樣賠，應該也要賠很多東西，包含那邊昨天有，十幾二十台機車，包含我的汽車包含這個，所有的鐵架全部修繕費用，應該也很多錢，因為這邊也很常發生車禍啦，然後車禍基本上都是，貨車有點搶快。」

台中第五分局交通分隊長邱俊皓：「現場造成兩名駕駛全身，多處擦挫傷送醫治療，經警方實施酒測，兩名駕駛酒測值均為0。」

兩名駕駛沒有生命危險肇責還有待警方釐清，這起車禍卻造成共14輛汽機車毀損，就連旁邊兩戶店面也被波及幸好沒有傷到無辜路人，受保時捷車主無奈，希望能趕緊釐清責任進行後續賠償。

