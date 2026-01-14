小貨車急換車道自撞翻車 國3隧道「青菜灑滿地」

即時中心／廖予瑄報導

青菜灑滿地！國道警察在今（14）日下午3時17分許獲報，一名24歲李姓男小貨車駕駛原本行駛在國道3號的內側車道，當他行經南向27.7公里處要變換車道時，卻突然發現內側車道有車，因此再急忙切回到中線車道；沒想到因操作不當，導致小貨車不慎自撞外側路肩並側翻。從畫面中可以看到，李男的小貨車橫躺在隧道內，車上的貨物也灑一地。警消獲報到場後發現，李的酒測值為零，但右手受到輕微擦挫傷，未送醫。事故現場在下午3時50分許排除並恢復通車；詳細肇事原因，還有待進一步調查釐清。

《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

