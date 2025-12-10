小貨車擦撞重機！ 雙方火爆開嗆 警揪駕駛超車肇禍

屏東縣 / 綜合報導

一群重機騎士，日前行經屏東縣獅子鄉台9線442.8公里處時，一名騎士與一輛小貨車發生擦撞人車倒地，雙方爆發激烈口角，警方獲報到場調查發現，小貨車跨越雙黃違規超車肇禍，針對騎士質疑警方酒測不確實，警方回應，當下進行兩次酒測並全程錄影確認肇事駕駛沒有酒駕。

一群重機騎士騎乘在山路上來到一處路段時，當事騎士車友說：「欸，欸。」一名騎士遭小貨車擦撞，當場人車倒地，當事騎士車友VS.小貨車駕駛說：「是誰，是誰(什麼是誰)一直罵我幹嘛。」

小貨車駕駛一下車就質問誰嗆他，讓當事騎士以及車友認為是故意碰撞，當事騎士車友VS.小貨車駕駛說：「沒有是故意去撞的(你哪有沒有故意)哪有故意，(你哪有沒有故意)我有故意撞嗎，(你哪裡沒有故意)。」

雙方爆發激烈衝突，這起車禍發生在12月8日上午將近8點半，屏東縣獅子鄉台9線442.8公里處，至於被嗆聲小貨車駕駛說，一群重機一直超車，當事小貨車駕駛蔡先生說：「從外環道那個地方，他們好像一直挑釁我，一直追靠近我，好像說有事情啦。」

而遭撞的重機騎士的車友澄清並沒有隨意超車，同時質疑，當下處理的員警對小貨車駕駛酒測不確實，當事重機車友楊先生說：「一個滑過嘴唇就測得到酒測這樣子，因為影片其實還滿明顯的，我們事後才看影片說，欸，怎麼會這個樣子。」

針對這起車禍，警方調查表示，小貨車駕駛是跨越雙黃線，違規超車釀禍，而遭質疑酒測不確實部分也說執法過程都有錄影，屏東枋寮分局組長林銘煌說：「有關民眾質疑員警實施酒測程序有疑義的部分，經檢視員警密錄器，過程均符合警政署頒定的，取締酒後駕車作業程序。」

小貨車違規部分被製單舉發，警方同時提醒該路段目前維修施工，因此也進行管制民眾行經務必小心，以免又發生車禍糾紛。

