小貨車煞車不及 撞上聯結車…駕駛滿臉血受困駕駛座
今（31日）中午，新北市淡水淡金路二段往台北方向，一輛小貨車沒有注意到前方聯結車減速停等紅燈，不慎追撞，小貨車駕駛一度受困駕駛座，消防人員趕來協助他脫困送醫，警方正在釐清肇事責任中。
駕駛聯結車的72歲楊男於今（31日）中午沿著淡金路二段往北市方向行駛，等待紅綠燈時，後方小貨車駕駛廖男疑似未注意前方車輛減速，導致煞車不及，直接撞上聯結車後方，因擋風玻璃破裂、車體些微變形，廖男受困於駕駛座。
警消抵達時，使用工具將小貨車破壞，救出滿臉是血的廖男，臉部及全身均有多處擦錯傷，所幸意識清楚，送醫後無大礙。雙方均無酒駕情形，詳細肇事原因與責任，將待進一步釐清。
