小貨車甩出2000顆雞蛋 台北車站忠孝西路變「蛋黃大道」

小貨車掉出近2000顆蛋。翻攝畫面

22歲陳姓男子今（7日）上午駕駛小貨車行經台北車站一帶，準備轉往忠孝西路送貨時，疑因車門未關緊，導致10箱雞蛋滑落滿地，1800顆雞蛋瞬間「壯烈犧牲」，整條路瀰漫蛋腥味，所幸未釀成其他意外。

警方指出，上午約11點09分，陳男駕駛小貨車從南陽街南向北右轉忠孝西路一段時，左側門鬆脫，滿車雞蛋傾瀉到馬路上，占用忠孝西路往東兩個車道，造成一度交通受阻。中正第一分局員警趕抵現場，立即封閉部分車道協助疏導，並通報清潔隊到場清理，約40分鐘後才恢復通行。

廣告 廣告

警方調查，陳男共損失10箱雞蛋，每箱約180顆，估計約1800顆報銷。中正一分局提醒，貨車駕駛出車前務必檢查貨物綑綁及車門是否牢固，以免「蛋飛意外」再度上演。



回到原文

更多鏡報報導

22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒

美沒收142億美元！陳志遭爆事發當天淡定打牌 副手冷笑「那小錢」

陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光