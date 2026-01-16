小貨車載油桶被撞！ 油噴肇事車 瞬間變火球狂燒

新北市 / 綜合報導

新北林口12日下午發生火燒車事故。一輛轎車在行經鄉道彎道處，自撞山壁還碰撞對向小貨車，因撞擊力道太大，貨車上油品噴濺導致肇事轎車火燒車，警方到場了解，發現肇事駕駛竟然是酒駕，而他坦承喝了含酒精的飲品上路，訊後被依公共危險罪送辦。

黑色轎車大轉彎，太過頭自撞山壁，下一秒，撞了好大一下，轎車慢慢倒退嚕，但車頭竟然瞬間起火，小貨車副駕，趕緊跳下車查看狀況。

後車駕駛目擊驚悚瞬間，轎車自撞完，再撞貨車釀成火勢，嚇壞民眾，而車禍事故堵住雙向道路，一旁有人打電話報警，有人幫忙指揮交通，行經車輛只能鑽中間勉強通行，後方更是排了長長車陣。

湊近一看，轎車車頭，引擎蓋被撞到變形，零件碎滿地，小貨車左側車頭，被撞凹一個洞，地上不明液體灑滿地，警方到場後，發現駕駛竟然是酒駕。

事發在12日下午四點多，新北市林口區，北77之一鄉道，肇事的蕭姓駕駛，檢測出酒測值0.70，他供稱去桃園海邊釣魚，因為天氣冷喝了含酒精的提神飲料，疑似路窄加路況不熟，轉彎時對撞載滿油品的貨車，液體撒出釀成火燒車。

林口分局下福所所長林家益：「經查小客車駕駛，疑因酒後駕車精神不濟，所幸無人受傷，與對向小貨車發生碰撞。」山區道路，路幅小加上彎道多，轉彎角度沒抓準，自撞外還造成火勢，所幸很快就撲滅，但酒駕已經涉犯公共危險，駕駛得被依法送辦。

