小貨車輪胎變「血滴子」！ 飛砸遊覽車釀4車追撞1死
國道1號南下新竹寶山路段，昨（21）日下午3點多發生4車連環撞，一輛小貨車行駛到一半輪胎脫落，砸中後方遊覽車，隨後接連兩台大貨車撞上，最後方的50歲莊姓駕駛一度受困車內，送醫後宣告不治。肇事駕駛輪胎脫落害命，到底是什麼原因有待調查。
貨車車頭撞得稀巴爛，擋風玻璃碎裂快掉下來，車門也擠壓到變形。駕駛受困車內，身受重傷失去意識，警消急忙破壞車門救人。警消：「再一次喔，來，1、2、3。」
再往路旁一看，還有3輛車停在路肩上，每一輛車都毀損嚴重，原來這4輛車剛剛在國道上撞成一團，釀成1死悲劇。
死亡車禍就發生在國道一號南下107公里新竹寶山路段，昨日下午接近3點多，一輛小貨車行駛到一半，左後輪不明原因脫落往後彈，砸中後方遊覽車前保桿。司機嚇得踩煞車，後方接連兩台大貨車閃避不及，當場撞上釀成4車連環撞。最後方的64歲大貨車莊姓駕駛夾困車內，送醫後宣告不治。
楊梅分隊小隊長戴家財：「本起事故造成自用大貨車，駕駛莊男1人死亡，除該駕駛酒測值待法醫檢測外，其餘各車駕駛酒測值均為0。」
根據了解，第一台貨車駕駛車斗內載著的是加壓馬達，要南下到台中，這回開到一半輪胎掉落害命，原因是輪胎老舊還是沒有定期檢查，都有待調查。
而在國道上爆胎或輪胎掉落，最重罰6000，載運的貨物掉落最高罰1萬8000元，若害人受傷或死亡，還可能被吊扣或吊銷駕駛。上路前好好檢查，別讓車上任何零件配件成了血滴子。
更多東森新聞報導
國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死
快訊／國道重大車禍！大貨車失控衝撞護欄 乘客拋飛慘死
其他人也在看
國道1號大貨車猛撞護欄 「副駕拋飛身亡」現場驚悚
國道警方表示，當時這輛由25歲吳姓男子駕駛的大貨車，行經中線車道期間疑似突然失控，車輛衝向右側，重擊護欄與隔音牆後停下。衝擊力道強勁，造成車頭嚴重變形，吳男受困駕駛座，經消防人員破壞車體後救出，並緊急送往中國醫藥大學附設醫院，所幸目前生命跡象穩定。副駕駛為3...CTWANT ・ 1 天前
國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷
國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷EBC東森新聞 ・ 1 天前
影/國道1號大貨車深夜突猛撞護欄 副駕當場拋飛身亡
國道1號北上176公里大雅路段21日深夜22時06分發生嚴重交通事故，一輛營業大貨車不明原因失控，猛烈撞擊外側護欄與隔音牆，導致車頭嚴重毀損，副駕駛座乘客當場拋飛身亡，駕駛受困車內，事故造成北上路段短暫回堵約1公里。中天新聞網 ・ 1 天前
遭指「力挺」垃圾山主嫌 陳其邁告陳菁徽惡意
高雄月世界垃圾山事件曝光後，主謀、岡山區碧紅里長李有財，不只身分備受關注，現在還燒到高雄市長選戰。國民黨立委陳菁徽指控，李有財與有意角逐 2026 的立委許智傑、賴瑞隆，都曾出席同場活動，此外，李有財以民進黨籍競選時，甚至還po出，與高雄市長陳其邁合體的競選照。對此，陳其邁痛批這是惡意連結，並會對陳菁徽提告。 #垃圾山#李有財#陳其邁東森新聞影音 ・ 1 天前
隨機攻擊慣犯！ 才剛出獄4天 持毒又亮棍打路人
隨機攻擊慣犯！ 才剛出獄4天 持毒又亮棍打路人EBC東森新聞 ・ 1 天前
「保暖神衣」好市多登場！網見「跳水價格」驚呆 評價兩極
「保暖神衣」好市多登場！網見「跳水價格」驚呆 評價兩極EBC東森新聞 ・ 1 天前
好市多黑五明開跑 500件商品下殺 優惠、營業時間一次看
好市多一年一度的黑色購物周將於明天至30日開跑，業者祭出超過500項商品優惠，總折扣金額突破百萬元，涵蓋3C家電、食品、冬季服飾及生活用品等多項品類，為迎接人潮，好市多也特別調整營業時間，將原本上午10點開店提前至上午8點，方便會員更早入場選購。中時新聞網 ・ 13 小時前
免息分期殺紅眼！好市多黑色星期五500件商品狂降價 夢幻清單曝光
萬眾矚目的美式賣場好市多的年度超狂盛典「黑色購物週」即將展開，這場為期7天的大型促銷預計將端出超過500件的超值好物，總折扣金額衝破百萬元大關，優惠規模將刷新紀錄。從時下最夯的電子產品、高檔生活用品、閃亮的黃金珠寶、保暖的冬季衣物，到日常不可少的美味食品，應有盡有，保證讓所有會員感受到最有誠意的年度降價回饋。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
好市多上架「蘋果最新配件」！比官網便宜491元 會員搶光了
蘋果最新一代藍牙無線降噪耳機AirPods Pro 3在台上市，一位男子近日到美式賣場好市多採買時發現，賣場上架了AirPods Pro 3，比官網售價便宜491元，他發現時馬上放進購物車結帳，實際體驗後，他覺得舒適度遠超蘋果該系列其它產品，貼文曝光後引發熱議，許多會員紛紛分享，不少分店的庫存都已賣光。中時新聞網 ・ 2 小時前
全新景點！首座國家檔案館今正式開館
[NOWnews今日新聞]我國首座國家檔案館今（22）日正式開館，國家發展委員會副主任委員彭立沛表示，館內除有檔案保存、修復及技術研發等專業場域，亦開放大眾藉由展廳、國家檔案閱覽中心及兒童體驗室認識與...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民眾：「什麼刑法酗酒滋事之類的啊。」民眾：「謾罵喧鬧。」民眾：「72條第1項第1款刑法。」走過路過台鐵車站，看到這寫滿字的廣告，字體有大有小、有直有橫，擠在正方形的框格內，和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比。但仔細讀一讀，左看不成文、右看不成書，到底想表達什麼意思？和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比（圖／民視新聞）民眾：「...這我也不曉得耶。」民眾：「不要做上面（寫）的事情。」民眾：「請你不要在火車的裡面，做這些違法的事情，寫完一整句人家不喜歡看嘛，現在年輕人就是省略省略不是嗎。」民眾：「沒有覺得新潮，因為字型選擇吧。」讀不出完整的一句話，民眾評價正反兩極。有人說像極了法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系；也有人說，民眾也不會看法條，幾個大字列出重點，意思到了、宣傳目的也達到了。網路熱議，引來動漫迷趕往朝聖！原來這設計，出自於經典動漫，新世紀福音戰士。台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全（圖／民視新聞）1995年開播的新世紀福音戰士，以世界末日為背景，講述少年駕駛巨大生物兵器EVA，對抗神秘敵人使徒，的故事。動畫使用的EVA明朝體，深植人心。不同粗細、大小，對比明顯，全擠在一起，是它的招牌特色。民眾：「相較於大家覺得台鐵很守舊，或是很老成這件事情的時候，它會有一個很不錯的效果。」台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全，貼近年輕乘客，宣傳效果滿分。原文出處：EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議 更多民視新聞報導王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭數度流標！鳳山車站挨批「最貴便當店」 高市府：招商非地方權責新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名民視影音 ・ 1 天前
未保持安全距離釀禍！違規將罰6千 國道警：救命距離不是超車距離
臉書粉專「國道公路警察局」指出，一名洪姓男子駕駛營業貨運曳引車於國道1號北向367.8公里（瑞隆路段），行駛中線車道時，疑似未保持行車安全距離追撞前方大貨車，再推撞另一輛營業貨運曳引車，洪男因此開放性骨折。「國道公路警察局」說到，未保持行車安全距離位居「十大肇...CTWANT ・ 10 小時前
立院三讀「直轄市固定3副市長」蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事
立院三讀「直轄市固定3副市長」蘇巧慧：因人設事 川伯：非壞事EBC東森新聞 ・ 22 小時前
路口未減速猛撞 轎車「犁田」.小黃卡溝3傷
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣昨（21）日發生一起驚險車禍，一位計程車駕駛載著2位乘客開在鄉間小道上，在行經路口時，因沒有查看左右來車，和車輛在交會時發生碰撞，巨大撞擊力道，導致小客車直直衝進田內，計程車也差點掉進田裡，共造成3人受傷，計程車方向據了解有需減速的標誌，受訪時司機也承認錯誤，詳細車禍肇事原因還有待警方釐清。一輛計程車開在鄉間小道上，就在經過路口時，因為沒有放慢速度，查看左右來車，沒想到下一秒，黑色轎車同樣沒有減速，從右邊快速開過，一陣長煞車後，巨大撞擊力道，導致黑色轎車往田裡衝下去，還濺起不小水花，一旁的計程車則是被撞擊後，轉了一圈也差點掉進田裡，場面怵目驚心。當事司機杜姓駕駛說：「我有先按預防性按喇叭，然後也有凹凸鏡有看到影子。然後我看那個影子還有點小，覺得應該是還沒有很靠近，之後再看到只剩下一兩秒，我沒有停下來，也是我的錯。」車禍意外發生在昨（21）日，宜蘭縣冬山鄉永和路與美和路一段62巷口，計程車行進方向，路面清楚畫有白色倒三角形標誌，提醒經過路口要減速慢行外，同時要確認沒有來車才能通過，但車禍來的突然，造成杜姓駕駛右手骨折，後方搭乘的兩位乘客，在上完課搭車返家途中，也難逃意外，三人都受傷。除了能看到車殼零件四散一地，田裡還有轎車掉落的痕跡，路面上更清楚可見多道煞車痕，可見路口車禍時有所聞，附近民眾游先生說：「附近這邊也滿多起這種(車禍)事件，過十字路口盡量放慢一下，稍微看一下確保安全。不要就是直接就想衝過去。」宜蘭縣警備隊隊長簡志峯說：「檢測駕駛皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中。」但再看一次驚險畫面A，好在傷者送醫後沒有大礙，車禍的詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
踩到我的腳！北捷車廂內婦突亮刀 險刺乘客脖
北捷昨天(22)晚上11點多發生亮刀衝突，一名白髮婦人不滿被男乘客踩到腳，她突然從包包內掏出水果刀，指著對方脖子，差三公分就會濺血，捷警獲報到場，立刻強拉婦人下車，會面臨怎麼樣的罰則？ #北捷車廂#婦人#亮刀東森新聞影音 ・ 6 小時前
致茂 檢測需求暢旺
致茂（2360）上周受到台股大跌的衝擊，21日以774元作收，單日下跌4.21％，上周股價跌幅1.4％。工商時報 ・ 18 小時前
來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/22獎號一次看
台彩今（22）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：10、13、32、33、37。．39樂合彩：10、13、32、33、37。．3星彩：420。．4星彩：2台視新聞網 ・ 1 天前
妻學花藝竟與花店老闆「拈花惹草」 綠帽夫傷心：只判賠12萬
1名T姓男子與S姓女子結婚後育有子女，T男發現妻子因學習花藝結識花店的L姓老闆，兩人於2023年9月間在L男經營的花店、咖啡廳及車上、白河區1家渡假會館發生多次性關係。人夫控訴花店老闆害他與妻子分居、婚姻破裂，求償50萬元。台南地院上訴審法官判花店老闆要賠12萬元定讞。自由時報 ・ 11 小時前
國1北上大雅段大貨車撞護欄 駕駛受困、乘客拋飛無生命跡象
國道中山高北上176公里台中市大雅路段，21日晚10時許，發生一起大貨車失控撞上護欄事故，貨車駕駛受困車內，副駕駛座乘客遭拋飛，摔落一旁邊坡，已無生命跡象，國道警方與台中市消防局派員前往救援，處理現場，詳細事故原因有待調查釐清。國道警方調查，25歲吳男駕駛大貨車行駛於中山高北上176公里中線車道，不自由時報 ・ 1 天前
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死EBC東森新聞 ・ 1 天前