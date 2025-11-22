小貨車輪胎變「血滴子」！ 飛砸遊覽車釀4車追撞1死

國道1號南下新竹寶山路段，21日下午3點多發生4車連環撞。（圖／東森新聞）





國道1號南下新竹寶山路段，昨（21）日下午3點多發生4車連環撞，一輛小貨車行駛到一半輪胎脫落，砸中後方遊覽車，隨後接連兩台大貨車撞上，最後方的50歲莊姓駕駛一度受困車內，送醫後宣告不治。肇事駕駛輪胎脫落害命，到底是什麼原因有待調查。

貨車車頭撞得稀巴爛，擋風玻璃碎裂快掉下來，車門也擠壓到變形。駕駛受困車內，身受重傷失去意識，警消急忙破壞車門救人。警消：「再一次喔，來，1、2、3。」

再往路旁一看，還有3輛車停在路肩上，每一輛車都毀損嚴重，原來這4輛車剛剛在國道上撞成一團，釀成1死悲劇。

死亡車禍就發生在國道一號南下107公里新竹寶山路段，昨日下午接近3點多，一輛小貨車行駛到一半，左後輪不明原因脫落往後彈，砸中後方遊覽車前保桿。司機嚇得踩煞車，後方接連兩台大貨車閃避不及，當場撞上釀成4車連環撞。最後方的64歲大貨車莊姓駕駛夾困車內，送醫後宣告不治。

楊梅分隊小隊長戴家財：「本起事故造成自用大貨車，駕駛莊男1人死亡，除該駕駛酒測值待法醫檢測外，其餘各車駕駛酒測值均為0。」

根據了解，第一台貨車駕駛車斗內載著的是加壓馬達，要南下到台中，這回開到一半輪胎掉落害命，原因是輪胎老舊還是沒有定期檢查，都有待調查。

而在國道上爆胎或輪胎掉落，最重罰6000，載運的貨物掉落最高罰1萬8000元，若害人受傷或死亡，還可能被吊扣或吊銷駕駛。上路前好好檢查，別讓車上任何零件配件成了血滴子。

