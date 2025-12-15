小貨車輾壓掉落物撞護欄 國道10號燕巢系統出口3車追擦撞

台北市 / 綜合報導 政府鼓勵公共運輸，不過汽機車數量卻創下新高。根據交通部調查，養車的費用變貴了，去年平均每輛自用小客車要花8.4萬元養車，比往年高,其中北部人最辛苦，每年要付9.2萬元，停車費就占了1萬2，養車負擔明顯高於其他縣市！一天花錢有三盤菜盤肉盤方向盤，而且方向盤含金量不斷上升，交通部統計台灣汽車養車成本，去年平均每輛一年花8萬4317元，其中北部車主負擔最重，一年花超過9萬元。北部車主說：「沒有算油錢的話應該不用，修車成本，包括人力成本，材料成本，都比中南部要高，這是合理的。」修車廠業者說：「地價物價什麼都貴，變得東西都貴，台北市哪個地方不用花錢，出門就是要花錢。」台灣養車用在加油及充電費花最多，一年平均36000多，其次是保養維修費15000多元，分區看北部的年平均養車支出92000多元，其中停車費占了快12000，是其他縣市2.6倍到9.5倍，中部和南部，車主養車一年花上約7.9萬元，東部約6萬多，金馬離島約5.1萬元，北台灣的車主養車的擔子特別重。車主說：「應該是保養比較貴，每年在二到三萬，工資也漲，零件也貴，什麼東西都貴，所以養一台車不簡單。」台灣養車開銷中，油錢和電費是依里程數而定，屬於變動最大的支出，其他有保險費保養維修費稅金，另外停車費過路費罰單等，都是無法預料的支出，儘管養車費用上漲，汽機車數量卻持續增加，專家認為通勤人口的最後一哩路，不見得有方便的公車捷運等公共運輸代替，還是得回頭去開車。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 1