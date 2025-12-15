小貨車輾壓掉落物撞護欄 國道10號燕巢系統出口3車追擦撞
〔記者蘇福男／高雄報導〕國道10號東向21.3公里燕巢系統出口，今天上午6點發生3部小貨車、半聯結車和遊覽車追擦撞事故，所幸無人受傷，狀況已排除。
國道警察5隊初步調查，小貨車駕駛林男今天上午6點行經國10東向21.3公里外側車道時，不慎輾壓到掉落物而撞擊外側護欄，小貨車打橫停在外側車道和外側路肩，後方1部半聯結車和遊覽車閃避不及追擦撞，小貨車和半聯結車車頭撞到扭曲變形，擋風玻璃碎裂一地，所幸無人受傷。
現場於8點13分排除全線恢復通車，全案由國道5隊田寮分隊調查釐清肇責。
