小貨車轉彎撞害輪椅翁噴飛 駕駛未禮讓行人釀禍 最重處3.6萬罰鍰

行經路口要禮讓行人。網路上一段驚險畫面，在南投東草屯聯絡道，一名男子推著阿北坐著輪椅過馬路，沒想到，一輛貨車左轉，不但沒有停等禮讓，竟然速度不減地直接撞上，導致輪椅上的阿北被撞得噴飛、趴在地上，

開車行經路口，已經亮起黃燈，車輛減速，燈號亮起車子停在路口，前方行人才開始前進，一名男子推著輪椅上的阿北過馬路，路口中央，先有一輛摩托車經過，接著，迎面來了一輛要左轉的小貨車，男子驚覺駕駛沒要減速，進退無路，一個轉彎，只能將輪椅轉成側面，還是被小貨車撞上！輪椅上的阿北頓時噴飛趴在地上，久久不能起身。

未禮讓行人！ 小貨車轉彎撞行人害輪椅翁慘噴飛













救護車抵達事發地點，草屯鎮永安路和中正路口，路口有紅綠燈號誌管制、也沒颳風下雨，視線應該是沒有遮蔽，男子推著輪椅上的阿北過馬路，移動目標顯著！實在想不透小貨車駕駛怎麼會像沒看見似地，直直開車頭撞輪椅！還好男子反應夠快，發現苗頭不對勁，趕緊將輪椅轉向，阿北才沒被正面撞擊。





未禮讓行人！ 小貨車轉彎撞行人害輪椅翁慘噴飛

貨車司機聲稱陽光刺眼沒看見撞上 輪椅翁預防性送醫





警方初步調查，22日下午4點多，照護人員推著輪椅上的老先生過馬路，路口沒劃設斑馬線但有號誌燈管制，駕駛仍舊涉及未禮讓行人，肇事致人受傷或死亡者，將處7，200至$36，000元罰鍰；若致人受傷，吊扣駕照1年；致人重傷或死亡，則吊銷駕照。





未禮讓行人！ 小貨車轉彎撞行人害輪椅翁慘噴飛

肇事路口沒劃設斑馬線但有號誌燈管制 駕駛仍舊涉及未禮讓行人









