小貨車轉彎1個move雞蛋掉出來！蛋液狂噴忠孝西路

台北市中正區7日上午發生一起雞蛋掉落事故，一輛載運雞蛋的小貨車行經忠孝西路時，因車門未緊閉導致大量雞蛋撒落路面，蛋液噴濺占用2個車道，所幸當時車流量不大，無人車受損傷。

台北市忠孝西路上午因為貨車車門沒關緊，雞蛋掉落導致路面滿是蛋液。（圖／警方提供）

警方表示，7日上午11時9分許，陳姓男子駕駛小貨車由南陽街南向北右轉忠孝西路一段時，因左側車門未緊閉，車上載運的雞蛋在轉彎過程中掉落，大片蛋液噴濺在忠孝西路上。事故現場占用忠孝西路往東方向2個車道，所幸當時車流量不大，並未造成任何人員受傷。

員警也協助清理路面。（圖／警方提供）

事故發生後，相關單位立即前往現場進行清洗作業，清理路面上的雞蛋與蛋液。中正第一分局呼籲，貨車駕駛人務必在出車前檢查貨物是否捆綁牢固、車門有無緊閉，避免掉落、滲漏或飛散，以維護行車安全。

