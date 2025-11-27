小貨車違停撞前車 駕駛酒駕心虛一度不下車

台中一台小貨車違停在郵局前，離開時撞上前方同樣也違停的車輛。（圖／東森新聞）





台中一台小貨車違停在郵局前，離開時撞上前方同樣也違停的車輛，小駕駛酒駕，心虛一度不肯下車，由於附近就是學區，女車主氣到寧可自己收違停罰單也要報警，警方到場酒測，小貨車駕駛酒測值高達0.53，連他自己都嚇一跳。

小貨車擦撞到前方黑車，但駕駛一開始卻不肯下車，沒想到下車後雙眼眼神渙散，還被發現身上散發濃濃酒味。

小貨車駕駛vs.被撞女駕駛：「我要下來看，是她一直凶，（凶你活該），你要表現我下來我看看，（沒關係媽媽），結果你沒有，我出一張罰單沒有多少錢，他酒駕很嚴重，那就報警吧。」

果然員警到場後，一酒測。

小貨車駕駛vs.員警：「你說多少，（0.53）。」

事發在25日下午四時11分，這輛小貨車和黑色雙B車一前一後違停在大里中興路二段郵局前黃線旁，當時37歲小貨車劉姓駕駛送完貨後正準備離開，結果擦撞到前方陳姓女子車輛，陳姓女子原本心想，如果不是很嚴重，駕駛說聲抱歉，就自認倒楣自行烤漆處理，但小貨車駕駛不肯下車，搖下車窗時還不肯認錯，還被發現他酒駕，儘管自己也違停，但還是氣到報警。

目擊民眾：「他（小貨車駕駛）要轉出來，剛好擦撞到前面那台，是因為這樣子，所以那個女生可能報警，所以就是因為這樣子，才發現他是有酒駕的。」

郵局員工：「我們車輛沒辦法進出，貨車司機態度也不是很好，所以她們說要報警，有聞到酒味，警察就過來這樣子。」

附近民眾表示，這處地點車流量多，因為有郵局車輛要進出，因此路邊都是畫紅黃線不能停車，加上附近是學區，會有學生在公車站等車，小貨車駕駛居然酒駕，真的很危險。

霧峰分局內新派出所所長高俊傑：「發現自小貨車駕駛劉姓男子，身上有酒氣，經施以酒測，酒測值已逾標準。」

附近民眾：「要來領信件，要來這裡沒地方停，你盡量騎機車，你如果要開車，對面就有停車場了。」

原本只是小擦撞，結果小貨車駕駛心虛，意外被發現酒駕，被撞女駕駛違停自認有錯，但小貨車駕駛酒駕上路，萬一造成傷亡恐怕後悔莫及。

