小貨車違停路邊 68歲騎士猛撞車斗傷重不治

4日晚間7點多，雲林口湖鄉光明路發生死亡車禍。（圖／東森新聞）





4日晚間7點多，雲林口湖鄉光明路發生死亡車禍。一輛小貨車違停在路旁民宅前，而且沒有開啟任何警示燈，造成一名68歲李姓騎士撞上貨車貨斗，傷重不治。事發當時剛好對向有一輛廂型車經過，看到車禍立刻掉頭迴轉，幫忙叫救護車還擋住後方車輛，沒想到小貨車吳姓駕駛一開始還誣賴廂型車車主，還好行車紀錄器還原真相。

小貨車停在路旁，這時來了一輛機車，完全沒有煞車，直接朝小貨車車斗猛力撞上去，砰的一聲巨響，騎士當場倒地，住戶紛紛跑出來查看，看到騎士一動也不動，嚇壞了。附近民眾vs.記者：「砰的一聲我們就出去看，（很大聲嗎），很大聲啊，我們就看到那台車主，摩托車車主躺在地上，那台貨車我們看的時候是沒有閃黃燈。」

當下有剛好路過的駕駛，行車紀錄器也拍下事發經過，當時駕駛和乘客正在聊天，看到對向騎士朝小貨車撞上去，躺在車斗旁，立刻掉頭，幫忙打電話報警叫救護車。熱心車主vs.乘客：「啊怎麼了，（我要打電話給119嗎），打打打打打。」

熱心車主李先生vs.記者：「開過去就看到，（有很大聲音嗎），當然就砰很大一聲，因為我們有去參加消防一些訓練，基本上我們就是以防受害者有二次傷害，所以我們把車停在後面，下來去做一些交通指揮之類。」

事發在4日上午七點多，雲林口湖光明路一輛藍色小貨車違停在民宅前，幾乎占據一半車道，而且沒有開啟警示燈，68歲李姓騎士不知道什麼原因，撞上小貨車車斗，送醫傷重不治，但違停的吳姓小貨車駕駛竟然還想誣賴給熱心的廂型車駕駛。

熱心車主李先生：「裡面貨車司機跑出來，就開始對警察還是外面的一些人說，騎士是因為要閃我這台車迴轉，所以騎士才會撞到他的貨車。」

北港分局第五組巡官謝易蓁：「李姓民眾騎乘重機車行駛口湖鄉椬梧光明路，因不明原因自撞，吳姓民眾違停之自小貨車，致李姓民眾重傷死亡。」

熱心的李姓駕駛說，還好有行車紀錄器和目擊民眾證明他的清白，儘管肇事原因還要釐清，但小貨車吳姓駕駛違停，恐怕也難逃過失致死的刑責。

