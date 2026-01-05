小貨車違規左轉！無照男載女噴飛雙亡 機車磨地30公尺冒火光

機車與小貨車在路口發生碰撞。（圖／翻攝畫面）





雲林縣二崙鄉3日晚間發生死亡車禍，1輛跨越雙黃線搶快左轉的小貨車，與對向機車發生碰撞，造成機車噴飛30公尺外，機車上19歲無照曾姓騎士、後座16歲曹姓少女送醫後均宣告不治。

相約逛街遇死劫

警消當晚18時許獲報永定村154縣道與雲35路口處發生車禍，救護趕抵現場，發現機車滑行至碰撞處30公尺外，騎士及後座女乘客失去生命跡象，立即送醫搶救，可惜機車上曾男、曹女仍因傷勢過重宣告不治。

監視器畫面拍下，機車以極快速度與小貨車發生碰擊後，曾男與曹女連人帶車噴飛，機車也因滑行磨出熊熊火光，直到撞進路旁的車輛車底才停下。

機車在路面磨出陣陣火光。（圖／翻攝畫面）

警：加強取締違規

警方指出，60多歲程姓婦人當時未依規定，跨越雙黃線搶快左轉，與機車發生碰撞，造成要到西螺逛街曾男、曹女雙雙噴飛。警方經調查發現，現年19歲曾男無駕照正等待服兵役，經檢測曾男、程婦均無酒駕，詳細肇事責任比例仍待釐清。

西螺分局第五組組長鄭鈞熏表示，為避免憾事再發生，即日起已要求外勤派出所加強取締闖紅燈、逆向行駛、酒後駕車、無照駕駛、未戴安全帽、超速等重大交通違規。

