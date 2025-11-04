小貨車遭毒駕車擦撞 斷兩截駕駛身亡
記者陳華興／桃園報導
桃園市龜山區忠義一段、光峰路口三日晚間發生一輛自小客車因毒駕，不慎擦撞同方向行駛的小貨車，導致貨車失控衝撞路樹及電線桿，司機當場受困車內。消防人員到場搶救後，發現貨車駕駛呈無呼吸心跳（OHCA）狀態，緊急送往林口長庚醫院搶救，但最終仍不幸身亡。
消防局表示，這起車禍發生在三日晚間九點五十四分左右。龜山區忠義路一台藍色小貨車在轉彎時，遭白色小客車高速撞上，小貨車當場斷成兩截，車上東西散落一地。事後警方在還在白車上搜出部分不明白色顆粒，後續檢驗確認白車司機毒駕。
龜山警方表示，三十三歲黃男駕駛白色凌志房車與同向六十七歲戴姓男子駕駛小貨車，一路由林口往龜山方向行駛，行經忠義路一段與光峰路口時，黃男恍神撞上戴男，造成戴的小貨車失控撞擊路邊燈桿，車身解體噴飛，波及路旁三輛車；凌志車頭全毀。
車禍發生後，消防局立即派出六名消防人員、二輛消防車與一輛救護車前往處理。貨車駕駛受困，經破壞車體協助脫困後已無生命跡象，送醫急救仍回天乏術。
根據警方初查結果，兩車同向行駛，自小客車駕駛疑似分心、輕微偏移車道而擦撞貨車，導致貨車失控撞擊路旁電線杆。目前查出毒駕跡象，但詳細肇因仍待進一步鑑定調查。
