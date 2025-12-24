小貨車駕駛上路前吸毒 鼻孔沾白粉車熄火停路中央昏睡

新北市五股區及花蓮縣近日接連發生毒品事件，引發社會關注。23日晚間七點多，一名40歲林姓男子因吸食毒品後駕車，導致精神恍惚，車輛在路中央熄火後竟昏睡不醒，警方到場時發現其鼻子上沾有白色粉末，車內還有K他命。另一起事件發生在花蓮，一名30歲王姓男子在超商停車場內吸食依託咪脂，甚至吸到手發抖，整個過程被民眾錄下並報警處理。

小貨車駕駛上路前吸毒，車熄火停在路中央人竟昏睡過去。（圖／TVBS）

林姓男子當晚從桃園下班回家途中，因在開車前吸食毒品而精神狀態不佳。當他行經五股及蘆洲交界處時，因操作不當導致車輛離合器熄火，但他卻毫無察覺，直接在駕駛座上睡著。停在路中央造成後方交通嚴重回堵，許多騎士發現異狀後只能繞道而行。交通員警趕到現場後，發現林姓男子一動不動坐在駕駛座上。警方試圖喚醒他，但男子眼神呆滯完全沒有反應，員警只好將他拉下車。此時警方發現林姓男子鼻子上有白色粉末，進一步檢查車內，在排檔桿凹槽處及副駕駛座上都發現K他命，隨後對他進行唾液毒品快篩，呈現陽性反應，當場將人送辦。

花蓮警方也接獲民眾報案，稱有男子在車內吸食依託咪脂。這名30歲王姓男子不僅在車內吸毒，還將車窗打開通風，整個過程被路過民眾目睹。民眾還發現王姓男子吸毒吸到手發抖，認為情況嚴重而報警處理。警方到場後發現王姓男子神情恍惚，雙手卻仍緊握方向盤不放。經過毒品檢測，結果同樣呈現陽性反應。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

