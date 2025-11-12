小貨車駕駛魔化…「卡到陰式」追檢舉達人！1原因賠了12萬

記者簡榮良／高雄報導

冤家路窄！高雄一名林姓小貨車駕駛去年12月在路上巧遇長期檢舉他違規的鄧姓檢舉達人，擇日不如撞日，當下魔化尾隨、長按喇叭威嚇，並放話「你再拍啊」、「你他X的不想活了嗎？」，鄧姓檢舉人發揮專業，一撞告上法院，怪的是林姓駕駛並未於言詞辯論期日到庭，也未提出陳述，因此法官判他賠檢舉人12萬元。

小貨車駕駛狹路相逢檢舉人，開啟魔化追逐，被告上法院，未陳述表達意見，最後被判要陪檢舉人12萬元。（示意圖／資料照）

判決書指出，鄧姓檢舉人主張林姓駕駛因長期不滿被她檢舉，恰巧去年12月13日中午12時許，兩人狹路相逢，林姓駕駛將小貨車開到鄧姓檢舉人機車前，並下車恐嚇「你再拍啊」、「你他媽的不想活了嘛」等言詞，檢舉人嚇壞，機車油門催了趕緊逃離，對林姓駕駛來說這是好不容易逮到的機會，在後方一路狂追，過程中多次超車至騎士前急煞，不斷長按喇叭，從大馬路鑽到小巷子，玩起你追我跑戲碼，途中求救路人，花費好一番工夫才甩掉火氣上頭的林姓駕駛。

檢舉人事後也氣不過，認為對方行為過分，遭不法侵害，提告求償12萬元。林姓駕駛未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何陳述。

高雄地院簡易庭法官認為，檢舉人的主張與刑事一審的認定相同，林姓駕駛也沒有對此加以爭執，堪信檢舉人的主張為真實，被告阻擋、尾隨行為確實對檢舉人的生命、身體造成威脅，考量到雙方的學經歷、收入等因素，最終判林姓駕駛應賠償檢舉人12萬元，全案仍可上訴。

