小費15%飆到25%太誇張 美國消費者反彈！近半數直接不給了

（示意圖／Pexels）

不少民眾到歐美國家旅遊，最常遇到的情況之一就是給小費。在美國當地去咖啡廳或零售店都可能要付小費，但有一項最新調查顯示，隨著生活成本與物價持續飆升，高達78%的美國民眾直言現行的小費制度已經到了「荒謬」的地步；另外，有將近半數的人坦言，家庭財務壓力日益沉重，今年起開始主動縮減給予服務人員的小費金額，甚至直接不給。

根據外媒《每日郵報》報導，餐飲科技公司Popmenu針對1000名美國成年人進行民調，結果顯示，有44%的消費者表示，他們今年支付的小費少於2025年願意支付的金額。對此，分析師桑德斯（Neil Saunders）說明，大眾對於小費的怨氣，一方面來自於財務被通膨嚴重擠壓，另一方面則是無法接受小費比例不斷調高，以及被要求支付小費的場景變得無所不在。

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在各大行業中，餐飲業受到的衝擊最為嚴重，高達35%的受訪者承認已經減少內用給的小費；其次是生鮮外送服務的24%，而飯店、共享汽車、汽車維修和美髮沙龍等行業的小費收入也出現顯著下滑。顯見消費者在面對食品、住房與水電等日常開銷暴增時，對額外支出的「小費疲勞」已達到臨界點。

許多美國民眾將矛頭指向普及化的數位結帳系統，調查發現，將近四分之三的民眾注意到，商家結帳螢幕上的建議小費比例越來越高，動輒從15%、20%或飆升至25%。此外，有59%的民眾坦言在數位螢幕前會感到支付壓力，但該比例已較半年前的66%明顯下降，反映出越來越多人在面對非傳統需要給小費的場所時，能毫無顧慮地按下「不給小費」的選項。

調查數據發現在過去一年中，消費者估計自己花在「不必要小費」上的冤枉錢約為130美元（約新台幣4225元），低於2025年底調查時的150美元（約新台幣4875元）。此外，願意給餐廳服務生20%以上小費的顧客比例，也從去年的45%降至41%；外送員的減幅更劇烈，從23%大跌至15%。就連傳統上普遍會給小費的咖啡廳、餐車及速食店，近半年內的小費比例同樣全面走低。

Popmenu執行長斯威尼（BrendanSweeney）警告，這波「小費疲勞」對依賴這份收入的基層勞工衝擊最大；他也補充，消費者對於「僅提供基本服務」卻被索取小費感到不合理，例如到店自取外帶、或在一般零售店接受招待等。

儘管如此，調查仍釋出了不同面向的結果，超過半數的受訪者表示，如果能藉此調高員工基本薪資並徹底廢除小費制度，他們其實非常樂意接受菜單價格適度調漲。

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