小資也能穿潮牌、精品！ 「實體or線上租衣」正夯

全球掀起租衣風潮，市場調查機構預估，租衣市場將在10年內突破60億美元。（圖／TVBS）

全球掀起租衣風潮，紐約時尚學院教授指出，年輕人已不靠購買名牌彰顯地位，反而認為穿二手衣，是很酷的事，而市場調查機構預估，租衣市場將在10年內突破60億美元，台灣也有租衣平台，線上、實體店都可下單，租7天一件最低350元，還有在台灣的日本和服店，提供一條龍式租借、購買訂製服務。

全球掀起租衣風潮，年輕人不再透過購買名牌彰顯地位，反而認為穿二手衣或借來的衣服很酷。市場調查機構預估，租衣市場將從目前的26億美元在10年內突破60億美元。台灣也跟上這股潮流，提供多元租衣服務，從和服到禮服應有盡有，線上實體皆可下單，租金從每件350元起跳，租期為7天。這種消費模式不僅讓小資族能接觸潮流和精品，也符合永續發展理念。

在台灣，不用搭飛機出國就能體驗日式和服文化。一家在台灣營業15年的日本和服店提供租借和訂製服務，顧客可以租借各種和服，包括日本畢業生必穿的hakama和婚禮和服。顏小霖表示，與日本將和服、包包、鞋子分開販售的模式不同，台灣流行「一條龍式」服務。該店提供的服務包括租借整套禮服並幫忙穿好，最低價格為9500元。若要購買，夏天穿的浴衣約2000至3000元，整套和服則最低6500元，訂製款和服平均約1萬元，最貴可超過10萬元。

免飛日本穿和服，在台有「一條龍」租借、訂製。（圖／TVBS）

對許多人來說，參加婚禮、盛會或尾牙春酒等場合需要體面的禮服套裝，但購買一整套價格昂貴且使用頻率不高，因此租衣成為經濟實惠的選擇。一位民眾表示，派對這類一次性的場合或前往不同季節的國家旅遊時，租衣服是很好的選擇。紐約時尚學院教授Shawn Grain Carter指出，年輕人已不靠購買名牌彰顯地位，反而認為穿二手或借來的衣服是一件很酷的事。另一位民眾強調，租衣服的好處是不必一次買斷，可以租用想要的衣物，特別適合參加較豪華的朋友宴會。

台灣有多家租衣平台提供多樣選擇。一家主打永續發展概念的租衣店，對於標價超過1萬3000元的衣物，7天租金從1200元起跳；1萬3000元以下則是600元，但需付兩倍租金作為押金。另一家號稱全台最大的租衣平台擁有上千件衣服與包款，不論線上或實體店面都可下單預訂，最低一件350元可租7天。這股租衣風潮讓小資族用低價就能接觸到潮流，甚至是設計師品牌服飾。

