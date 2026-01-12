小資女平價就能抗初老！五款開架保養無痛入手0負擔！

（圖／品牌提供）

對小資女來說，真正重要的不是擁有多少瓶保養品，而是能不能穩定使用、長期搭配。特別是開始出現乾燥感加重、妝感不服貼、肌膚看起來疲憊等「初期老化感受」時，從清潔、保濕到精華選擇都變得更關鍵。這次整理5款日常好入手的開架品項，從洗臉到保養一次顧好。

小資女必備開架保養1：肌研H.A. Supreme極致保濕精華

小資女初老入門的高CP值選擇

肌研推出全新小資女也負擔得起的H.A. Supreme極致保濕精華，相較於一次投入高單價初老型高保濕產品，先從穩定保濕與肌膚狀態管理著手，更符合日常預算與使用習慣。

這款精華為清透水感精華液質地，流動性高，推開後延展性很好，能快速鋪滿全臉。上臉時不黏膩、不厚重，吸收速度快，肌膚表面會留下柔潤觸感，但不影響後續乳液、防曬或底妝疊擦。早晚使用都合適，特別適合不喜歡精華有負擔感的小資族群。

肌研H.A. Supreme極致保濕精華30ml／650元。（圖／品牌提供）

小資女必備開架保養2：肌研極潤金緻保濕晚安精華凍膜

夜間保養簡化派，一瓶完成睡前保濕

夜間是許多人保養的重點時段，若不想層層疊擦，塗抹式晚安面膜是實用選擇。肌研極潤金緻保濕晚安精華凍膜，適合作為保養最後一步使用。

質地為清透水凝凍狀，不是厚霜感，也不悶黏。抹開後延展性佳，能形成均勻薄膜，表面觸感清爽柔滑。睡前使用不易沾黏頭髮或枕頭，隔天洗臉前也不會有明顯殘留感，適合想要簡化夜間流程的小資女。

肌研極潤金緻保濕晚安精華凍膜90g／580元。（圖／品牌提供）

小資女必備開架保養3：曼秀雷敦Acnes集中抗痘精華液

局部使用更好掌控

針對偶爾冒痘或局部不穩定膚況，局部型保養品更容易控制使用範圍。曼秀雷敦Acnes推出的集中抗痘精華液，採小容量設計，適合依膚況彈性加入保養流程。

質地為清爽型透明凝露，點塗後延展性佳，吸收速度快，不易與後續保養打架。使用於局部時不會有明顯黏感，適合夜間或上妝前少量使用，維持膚況清爽。

曼秀雷敦Acnes集中抗痘精華液13mL／450元。（圖／品牌提供）

小資女必備開架保養4：I’M MEME我愛奶霜唇頰水彩

一支完成唇頰同色系

One Tone同色系妝容讓整體氣色更乾淨俐落，唇頰兩用設計也能加快上妝速度。I’M MEME我愛奶霜唇頰水彩，是許多小資女日常補妝的便利選項。

I’M MEME我愛奶霜唇頰水彩15g／390元。（圖／品牌提供）

奶霜狀質地柔滑，推開後能貼合肌膚，建議少量多次疊擦。上臉後呈現柔霧感，不易結塊，用於唇部可打造模糊唇緣效果，妝感自然、不厚重。

I’M MEME我愛奶霜唇頰水彩15g／390元。（圖／品牌提供）

小資女必備開架保養5：專科超微米潔顏乳×大耳狗喜拿聯名

洗臉也能有儀式感

洗臉是每天最基礎的保養步驟，選擇好入手、好使用的潔顏品，更容易持續。SENKA 專科推出與Cinnamoroll 大耳狗喜拿聯名的超微米潔顏乳，外包裝變身大耳狗喜拿，簡直是萌到爆，讓你洗臉變得好療癒。

專科超微米潔顏乳系列－大耳狗喜拿聯名限定版120g／145元。（圖／品牌提供）

起泡後泡沫細緻綿密，洗臉時能均勻包覆肌膚，沖洗後不會有緊繃感，適合作為早晚日常清潔使用。

專科超微米潔顏乳系列－大耳狗喜拿聯名限定版120g／145元。（圖／品牌提供）

專科超萌限量贈品-大耳狗喜拿髮帶可愛暈必收！即日起於各通路限定活動，只要購買任3支專科超微米潔顏乳-大耳狗限量版，即贈超級可愛大耳狗喜拿髮帶！喜愛大耳狗的你必須搶購收藏！













