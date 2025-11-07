小資女必收藏、千元輕奢飾品清單！從FROMETO到agnès b.戴出滿滿高級感

（圖／品牌提供）

想在日常穿搭中多一些精緻亮點，卻又不想讓荷包哭泣？那一定要認識這波輕奢飾品新寵！三大輕奢品牌只要千元起、就能入手高質感的耳環、項鍊或手鍊，無論是上班、約會還是出遊都能輕鬆駕馭。

輕奢飾品推薦：FROMETO〈獨旅〉系列

永續輕珠寶品牌FROMETO，推出〈The Journey to Re-See Myself 獨旅〉系列，以「獨旅．與自己重逢」為主題打造系列飾品，並運用「天空、水、沙」三種自然意象為軸設計，將時間與情緒的流動，轉化為飾品細膩的線條與光澤層次。

（圖／品牌提供）





系列款式主推「掛念・全純銀項鍊／手鍊」，以 18K 金與1.6mm高火彩鋯石打造而成，雙環相扣與雙鍊結構設計象徵人與人之間的情感連結—即使各自前行，依然牽掛彼此，成為陪伴旅程的溫柔印記。

FROMETO掛念・全純銀項鍊／3,380元，掛念・全純銀手鍊／2,980元（圖／品牌提供）





另外「絮語・全純銀戒指」、「皎潔・全純銀耳環」亦以簡約線條與珍珠、鋯石等元素交織出歷經自我沉澱後，低調內斂卻閃爍自信優雅的時間刻痕。

FROMETO絮語・全純銀戒指／1,980元，皎潔・全純銀耳環／2,580元（圖／品牌提供）





輕奢飾品推薦：agnès b. Double Delighted 系列

agnès b. 秋冬首飾系列，點亮日常著裝，設計上巧妙結合大量天然寶石與金屬拋光工藝，為造型增添明亮且富層次的視覺焦點。

（圖／品牌提供）



Double Delighted 系列運用天然寶石的原始之美與金屬光澤的滑順質感交相輝映，詮釋溫柔與力量並行的獨特風采。兩種截然不同的對比質感，營造和諧卻富張力的視覺效果。男女款式以不同寶石彼此呼應，象徵個體的獨立性，同時也表現共享理念的深層連結。

agnès b. Double Delighted 手鍊／4,280元（圖／品牌提供）





輕奢飾品推薦：Les Néréides台灣限定「珍珠芭蕾・星幕紫」

來自法國的Les Néréides，最具代表性的芭蕾舞伶系列，象徵優雅、夢想與永恆的浪漫。這次以詩意筆觸再現經典芭蕾舞伶形象，推出台灣限定「珍珠芭蕾・星幕紫」及亞洲限定迷你芭蕾系列「花漾粉」，以柔和色彩與手工細節譜寫冬日夢幻篇章。

台灣限定「珍珠芭蕾・星幕紫」，換上淡紫色舞衣，裙襬以淡紫珍珠串成柔美的澎澎裙襬。舞伶在燈光下如星般閃耀，於劇院中央優雅旋轉，綻放出輕盈卻磅礴的氣勢。

Les Néréides 珍珠芭蕾-星幕紫耳環／8,500元，珍珠芭蕾-星幕紫項鍊／6,800元（圖／品牌提供）





亞洲限定・迷你芭蕾「花漾粉」，以花瓣柔粉描繪初冬的浪漫氣息，舞伶裙襬綴滿晶瑩亮片搭配琺瑯花朵，每一次旋轉，皆綻放出輕盈的花影與光澤，將甜美與優雅完美平衡，展現出獨特的魅力與韻味。

Les Néréides 迷你芭蕾-花樣粉耳環 ／4,500元，花樣粉項鍊／4,000元（圖／品牌提供）





