小資女怒喊「普發一萬不公平」一票人不挺

普發一萬元遭一名上班族反對。（示意圖／東森新聞）





全民普發一萬開跑，一名女網友卻發文表示，身為「單身、無小孩、努力工作的上班族」，對於政府徵收所得稅、如今發放補貼卻採全民共享，感到強烈不公平，直言「辛苦的人在養不努力的人」。貼文曝光後，掀起大批網友討論。

原PO在 Dcard 以「我真覺得普發1萬很不公平」為題發文表示，單身沒有合併報稅的優勢，也沒有子女可列為撫養扣除額，至於父母又需和兄弟姊妹輪流報稅，實際負擔相對沉重。她認為自己每天加班、努力工作，收入卻有一部分被政府徵收，如今普發1萬元卻是「全民能領」，讓她覺得辛苦付出反而在替不努力的人買單。

原PO進一步表示，自己省吃儉用，努力存錢，但補貼卻讓所有人一同享受，「有些人在我努力時玩樂，如今卻可以一起分紅」，越想越不平衡。她坦言能領到1萬元確實開心，但也不禁感嘆，「人真的不用太認真工作，因為認真工作的反而像盤子。」

貼文一出，卻遭到大量網友反對，網友表示「其實大部分的人領了的一萬都是上面20%左右的人分給其他80%，所以拿錢跟你沒有半點關係」、「跟企業相比，個人是可以繳多少稅，一樣都是受惠於企業，是也不用那麼優越」、「你以為那一萬塊有你出一半？」

