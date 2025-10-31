小資女30歲存到300萬 下一步想買房 網一面倒勸不要

高額的房價讓不少人年輕人卻步，放棄買房的夢想，一位剛滿30歲的女網友分享理財成果，公開自己股票帳戶截圖，上面可見資產來到3百萬，她大方分享自己的收入與儲蓄過程，讓不少人大讚存錢相當認真，不過女網友「存到500萬後買房」的計畫，卻遭到大批網友勸退。

一名30歲網友在Dcard曬出股票帳戶畫面，並表示自己2017年剛出社會時，薪水實領3.5萬，年薪約在45萬至50萬間，28歲跳槽後月領5.5萬，加上獎金後年薪約80萬，一年儲蓄率50%左右，期間有出國玩5次、換2支iPhone，平時算節儉，不太愛買東西，保養品也都只用開架式品牌，2023年開始買股票，在30歲時資產來到300萬，計畫35歲時若存到500萬就買房。

貼文引起熱議，許多人大讚原PO很會存錢，「一年儲蓄率50%很強」、「我27歲存款還在160萬左右」、「你超厲害的」、「期望自己也有一樣的投資能力」、「很棒欸，這篇才是認真的普通人該有的存款」、「住家裡真的可以省很多，我剛出社會那幾年薪水一堆給房東了」。

不過針對原PO存到500萬後買房的計畫，許多人都留言勸阻，有人分享自己剛買房，拿存了很久的300萬當頭期款，現在身上只剩下備用金，股市也都歸零，其實很後悔，其他人則表示，「買房後一堆開銷喔，要想清楚」、「500萬不要買房，繼續存下去到退休就好了」、「500萬買房後，生活會不會只剩房貸」、「房貸不用錢？ 沒漲呢？為什麼要犧牲生活品質去買房」、「買房真的是一個負擔，現在每個月可以丟進去股市的錢也才4萬左右，真不知道多久才能夠財務自由」。但也有人認為還是要買間屬於自己的房子。

