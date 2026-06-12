小資擠進天龍國的最後機會？ 大安區「這條街」有甜甜8折價

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大安區房價竟能打8折？雙北公辦都更案周邊房市出現「倒掛」奇景，其中大安區嘉興街都更案周邊每坪均價87.9萬元，比大安區均價便宜近2成，成為高房價巨塔中的親民破口。

嘉興街都更案房價現8折破口

公辦都更除了更新老舊建築外，往往伴隨公共設施改善、街廓整合與生活機能升級，能有效提升居住品質，進而使自住與置產需求增加。永慶房產集團根據國家住都中心主導的雙北市公辦都更案，盤點公辦都更案周邊1公里內的房市價量，發現有4個都更案周邊房價相較於行政區來得親民。

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根據國家住都中心所公布的六個公辦都更案中，大安區嘉興街公辦都更案周邊房價比行政區平均水準低17.2%。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析：「大安區因坐擁北市最頂級的明星學區、發達的捷運網絡與大安森林公園等稀缺綠地，且精華地段素地危老都更不易，房價仍維持高檔。」而嘉興街周邊仍保留較多老舊住宅與傳統街廓，使區域房價基期相對較低，因此形成明顯價差。

圓山站西側親民房價助攻小資

除了大安區，大同區圓山站西側公辦都更案周邊平均單價68.4萬元，較行政區均價低近1成。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「大同區近年受台北車站、雙子星開發案及捷運沿線發展帶動，部分區域房價已明顯上漲，但圓山站西側周邊仍以屋齡較高的住宅產品為主，因此房價相對低廉實惠。」若想擁有台北市門牌的小資族群，該區性價比很高。

兩大精華區都更案房價逆勢領先

相較於前述兩區的親民價，還有2個公辦都更案周邊房價水平高於行政區，分別是信義區兒童福利中心及中和保安警察第二總隊。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明：「信義區兒童福利中心B1-1案鄰近信義計畫區、市政府商圈與捷運路網，周邊百貨、商辦及就業機會密集，加上區內土地供給稀缺，使房價具備強勁支撐力。」

而中和保安警察第二總隊案，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出：「該案周邊擁有生活機能成熟的核心生活圈，鄰近捷運中和新蘆線及環狀線，可快速串聯雙北主要就業區，兼具交通便利與自住需求優勢。」因此，兩案周邊房價能領先行政區，反映的不僅是公辦都更帶來的環境改善與發展期待，還有位處精華地段區位條件的加持。

（封面圖／永慶房屋提供）

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