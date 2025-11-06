小資族也能入手高價飆股！善用零股交易靈活布局、分散風險

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

【聰聰存股教室】

撰文 / 繪圖：聰聰

台股交易中，除了以1,000股為單位的整股外，也能買進1～999股的零股。不過，由於零股盤中交易2020年才開放，且直到2024年底才將撮合時間縮短至5秒，導致多數投資人仍習慣買賣整股。

其實買賣零股有不少好處，以台積電（2330）為例，若股價為1,480元，買1張需148萬元，但買5股只要7,400元，讓你用小錢晉升台積電股東。零股交易也方便分批進場，降低單筆投入的風險。例如有148萬元時，可分成4次買進，每次250股，股價下跌時還能保留資金加碼，減少「買太貴」的焦慮。

不過，零股也有些小缺點，例如盤中交易比整股晚10分鐘開盤（09:10～13:30），可能錯過低價時機；且因每5秒撮合一次，價格通常比整股稍高，容易出現「整零價差」。但相對地，賣出時也可拆成零股，利用「整零價差」多賺一點。

若你打算每月固定投資，提醒你先比較零股與定期定額的手續費差異。以聰聰常用的國泰證券為例，定期定額不限金額，手續費為均一價1元；而零股手續費率則比照整股（0.1425%），假設買進5股台積電，手續費約需10元（未計算折扣）。雖然定期定額較省，但買價無法自己決定，建議還是依投資習慣來權衡。

（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年11月號

