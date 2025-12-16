小資族也能布局！專家點名「這3檔」最值得抱緊 一張鈔票就能入場

財經中心／王文承報導

外媒指出，即使僅投1000美元，也有機會布局具備長期成長潛力的優質科技股，包括台積電、輝達、Alphabet，預期在2026年及更長期，仍有望交出亮眼表現。（示意圖／PIXABAY）

隨著科技持續高速演進，人工智慧（AI）浪潮席捲全球，相關科技股也成為投資人關注焦點。在全球晶片需求強勁成長的背景下，先進製程、AI運算與雲端服務三大關鍵領域，正推動產業進入新一波成長循環。

專家點這3檔值得抱緊 1千美元入場有望賺錢



根據外媒《The Motley Fool》指出，即使僅投1000美元，也有機會布局具備長期成長潛力的優質科技股。其中，有三家公司被點名，預期在2026年及更長期，仍有望交出亮眼表現。

一、台積電



隨著人工智慧基礎設施快速擴張，對高效能、低功耗晶片的需求持續攀升，先進製程產能也面臨供不應求的壓力。對於眾多 AI晶片設計商而言，持續推進技術發展的關鍵，在於不斷縮小製程節點，以提升電晶體密度與整體效能。

台積電目前仍是全球唯一能夠長期、大規模且維持高良率生產先進製程晶片的晶圓代工廠，使其在半導體供應鏈中占據無可取代的核心地位，也是各大晶片設計公司最重要的合作夥伴。

公司正與多家頂級 AI晶片業者共同規劃未來製程藍圖，並積極擴充產能。台積電預期，未來數年AI晶片需求將維持約40% 的年複合成長率。在需求強勁與技術領先的支撐下，台積電也具備顯著定價能力，市場預期2026年可能再度調升代工價格，使其成為長線投資人關注的優質標的。

二、輝達



在當前的AI基礎設施浪潮中，輝達仍是最具代表性的核心企業。其圖形處理器（GPU）憑藉極高的平行運算能力，已成為AI訓練與推論工作負載的標準配備。

更關鍵的是，輝達的CUDA軟體平台形成強大的護城河，多數基礎AI程式碼皆在該平台上開發並針對其晶片最佳化，使輝達在資料中心GPU市場的市占率長期維持在90%以上。

隨著全球持續加碼AI基礎建設，輝達的營運動能依舊強勁。公司上季營收年增62%，過去兩年營收更成長超過三倍。近期獲得美國政府批准，可重新向中國市場銷售部分產品，也為未來成長增添新的潛在動力。

三、Alphabet



作為Google的母公司，Alphabet正逐步奠定其成為AI領域長期贏家的基礎。公司擁有完整的人工智慧技術堆疊，包括先進的Gemini大型語言模型（LLM），以及自研的張量處理單元（TPU），在硬體與軟體層面皆具備深厚實力。

掌握從模型、晶片到應用服務的整體技術架構，讓Alphabet具備結構性的成本優勢，能將AI能力快速導入搜尋、雲端、廣告等核心業務，形成正向循環，持續強化產品與競爭力。

其中，雲端運算業務成長動能尤為亮眼。上一季Google Cloud營收年增34%，營業利潤更大幅成長85%。同時，在AI概覽、AI模式、Lens與Circle to Search等新功能推動下，Google搜尋業務的成長速度也開始再度加快。

整體而言，台積電、輝達與Alphabet分別在製程技術、AI運算核心與應用生態系中占據關鍵位置，被視為AI時代最具長線潛力的三大科技代表。對於希望以有限資金布局未來科技趨勢的投資人而言，這三家公司仍具備高度關注價值。

