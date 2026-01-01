小資族必學！月領33K靠「暴力存錢法」年存16萬：看到數字只有爽

財經中心／程正邦邦報導

每天150元！33K上班族曝「1年爽存16萬」秘訣，網友全跪了。（示意圖／翻攝自photoAC）

在通膨巨獸肆虐、萬物皆漲的2026年初，如何有效存錢成為全民課題。一名月薪僅3萬3000元的網友，近日在臉書社團「匿名公社」大方分享他的理財戰果。他靠著一套自創的「強制儲蓄公式」，在不影響基本生活的前提下，短短一年內竟成功積攢出超過16萬元的私房錢，超強的執行力讓廣大網友大讚：「存的不是錢，是安全感！」

每日「150+1000+50」公式 一年成果驚人

這名網友透露，他從2025年元旦起對自己下達「儲蓄令」，並設定了三層過濾機制，確保每一塊閒錢都能進到帳戶：

* 第一層（每日固定）： 每天雷打不動存入150元。

* 第二層（週期加碼）： 每隔10天額外存入1000元。

* 第三層（隨機零錢）： 身上只要出現50元硬幣，一律「沒收」存入。

經過整整365天的堅持，他在2025年最後一天結算，發現帳戶餘額高達16萬5248元（含利息）。原PO興奮表示，雖然自己月薪不高，還要扶養老父，但看到這筆錢，成就感簡直「他X的爽！」

原PO分享網路銀行存款金額：「看到數字只有爽！」（圖／翻攝自匿名公社）

抗通膨思維：存款利息太低 下一步鎖定ETF與黃金

對於這筆辛苦存下的「第一桶金」，不少網友在留言區給出不同建議。有人開玩笑說「出國一趟就沒了」，也有人質疑「放銀行利息太少，會被通膨吃掉」。

對此，原PO展現出務實的理財觀。他坦言目前單身、生活單純，平時就有小量投資黃金的習慣，這筆16萬元的款項並不打算留在銀行領微薄利息，而是計畫投入「市值型ETF」與黃金。他強調：「一開始存錢最難，但有了這筆底氣，理財才更有感。」

網友熱議：存錢是種「成癮」的過程

該文章引發熱烈討論，許多正在奮鬥的小資族深有共鳴：「這真的要有超強毅力，每天少喝一杯大杯珍奶就有了」、「50元硬幣存法超有感，我5個月也存了將近1萬」、「2025年有買黃金的人真的是贏家，原PO眼光不錯」、「存錢真的會上癮，看到戶頭數字增加的快感比花錢還大」。

