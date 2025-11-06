小資族注意！二代健保擬改「年度結算」制 股民大反彈

即時中心／林耿郁報導

小資族注意！衛福部長石崇良4日接受媒體專訪時表示，將推動修法，未來銀行存款利息、股利等收入，將改採「年度結算」制度；只要「年總收入」超過2萬元，一律課徵2.11%補充保費。消息一出引發股民憤怒，砲轟「一頭牛要剝幾層皮？」

還敢存股？現行健保補充保費制度，採取「隨筆徵收」的制度；也就是銀行存款，以及股利、租金、兼職收入等，若「單筆」收入超過2萬元，需額外課徵2.11%二代健保補充保費。

為此許多小資族，會分散購買股票；有巨額存款的民眾，也會「拆單」分散存款利息收入，藉此規避二代健保徵收；不過未來這條路，可能會被政府堵死了。

衛福部長石崇良11月4日接受《中國時報》專訪時，放話稱未來二代健保將改「年度結算」制度。

也就是不管民眾收到幾筆分散收入，都會視作「單一收入」，只要一年超過2萬元，就都必須徵收2.11%補充保費；預估增加100至200億收入。

舉例而言，若以股民人數最多的高股息ETF「國泰永續高股息」00878為例，一年配息四個季度、近期均配0.4元；也就是單一股民需持有50張、5萬股的數量，才會被課徵二代健保。

假設一個小資股民持有40張，且00878配息維持0.4不變的情況下，這位小資族原本不用支付任何二代健保費；新制若上路實施，年度結算時這位小資族股利收入為64,000元，就必須支付約1,350元的補充保費。

消息一出，股民們紛紛大反彈，上網批評「超好笑，股利當稅收？下跌虧錢有補助嗎？」「公司獲利已收一次稅、股利再收一次個人所得稅、現在還要二代健保？一頭牛要剝幾層皮？」「不走正常管道加稅，搞這些有的沒的」、「發錢違憲違規，多收錢合法？」

更有網友揚言，「劫貧濟富」、「使用者付費很難？」「我買美股，你政府慢慢耍高能」、「明年選舉見」；衛福部新政策一出，一場新的政經風暴似乎正在醞釀成形。

