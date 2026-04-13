小資族淚崩！他台積電配息「只有1元」 眾人看細節苦笑：原來我不孤單
財經中心／王文承報導
有「護國神山」之稱的台積電（2330）日前豪發每股6元現金股利，總發放規模高達1556億元，讓全台超過200萬名股東被錢砸醒。不過，在這波「發錢熱潮」中，卻有不少零股族看著網銀明細苦笑，只能自我安慰「起碼我是台積電股東之一」。
他台積電配息只有1元 眾人看細節苦笑
一名網友在社群平台《Threads》貼出通知截圖並幽默表示：「謝謝台積電的股息，今天可以吃龍蝦了。」從畫面可見，原PO僅持有1股台積電，依每股配發6元計算，扣除5元銀行跨行匯費後，最終實際入帳僅剩1元。
貼文曝光後，不少有相同經歷的網友也紛紛留言自嘲，「我多你一股」、「我以為我97已經夠好笑了」、「同是1元報到」、「居然這麼多人跟我一樣」、「跟我領到的一樣」、「一股還扣5元，小賺1元」。
相較於零股股東的「1元小確幸」，台積電大戶的股息收入則顯得相當可觀。根據公開資料估算，最大股東國發會持有約165.37萬張，預估可領取約99.22億元股息。
此外，創辦人張忠謀名下若維持約12.5萬張持股，本次可領取約7.5億元現金股利；現任董事長暨總裁魏哲家持有約721萬7009股，估計進帳約4330萬元；前董事長劉德音於2024年6月退休前持有1.29萬張，若無賣股，約可領得7740萬元。
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