小資族翻身機會！專家點「這4檔股票」手握15萬也能投資：成長潛力強勁
財經中心／王文承報導
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。然而，對於手上資金有限的投資者而言，遲遲不敢入市，往往錯過最佳賺錢時機。如果手上有5,000美元（約新台幣15.8萬元）可用於投資，美國投資媒體《Motley Fool》建議，可優先考慮輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）、台積電及微軟等四檔科技股，因為它們都是AI領域巨額投資的主要受益者，預計今年及未來幾年仍有強勁成長潛力。
手握15萬也能投資！專家點4檔股票潛力強勁
輝達是全球市值最高的上市公司，其成功關鍵在於GPU（圖形處理器）需求持續高漲，這些運算單元已成為訓練與運行AI模型的核心工具。即便輝達已連續三年保持強勁成長，華爾街分析師仍預測2027財年（至2027年1月止）營收可望成長52%。儘管部分投資人擔心AI泡沫，但輝達提供的是AI淘金熱不可或缺的工具，即便市場熱度降溫，公司仍具韌性，因此現在買入仍被認為是明智之舉。
在AI晶片市場上，博通是挑戰輝達地位的重要競爭者。不同於推出GPU，博通專注設計特殊應用積體電路（ASIC），可優化特定工作負載的運算效率，例如AI模型運算。相較於GPU，ASIC不僅效能高，價格也通常較低。隨著AI超大規模資料中心持續擴張，博通的ASIC需求快速上升，預計今年首季AI半導體營收將年增一倍，增速甚至超越輝達。雖然博通晶片無法完全取代GPU，但兩家公司在AI市場仍有廣闊發展空間。
台積電則憑藉領先的晶片代工能力，成為AI競賽中不可或缺的關鍵角色。台積電是少數能同時滿足輝達與博通等公司晶片量產需求的企業，因此幾乎所有AI技術公司都將其作為首選代工廠，這使其成為AI基礎建設中立且穩健的投資標的。華爾街分析師預測，以新台幣計價，台積電2026年營收將成長31%，2027年預計增幅22%。即使匯率波動可能影響部分數據，整體成長仍相當可觀。
微軟則在AI市場的兩端布局：既有AI應用，也提供基礎設施服務。其雲端平台Azure在市占率與營收均表現穩健，2026財年第2季（截至2025年12月31日）營收年增39%。此外，Azure業務仍有6250億美元（約新台幣19.8兆元）的積壓訂單，顯示未來仍有龐大成長空間。近期因部分業績表現不如市場預期，微軟股價下跌，本益比降至25倍，創近期新低，為投資者提供了難得的買入機會。
綜合來看，輝達、博通、台積電與微軟都是AI浪潮中的核心受益者，對於手上資金有限但希望參與科技股投資的人而言，這四檔標的仍值得關注。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
