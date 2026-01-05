小資族聰明買！2026「雲舞白」萬元內高CP值精品清單：香奈兒、TB、Longchamp、Kangol 必收|揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

（圖片來源：Longchamp、FWRD、Shopbop、FARFETCH、Charles & Keith）

2026年Pantone年度代表色揭曉—「雲舞白」（Cloud White），帶著柔和乳霧感的白色，宛如晨間飄動的雲朵，清新又溫暖，完美承載都市時尚與生活美學的平衡感。從包款、鞋款到飾品配件，「雲舞白」不僅百搭，還能瞬間提升整體造型的質感感，打造出簡單卻不單調的高級感，舒適、自在、帶點溫度的優雅。

如果是小資族，想入手一款「不退流行、怎麼搭都好看」的單品，「雲舞白」絕對是首選。「揪愛Mei」精選，從讓氣色飆滿分的蜜粉、護唇膏，到一雙低調卻能提升整體穿搭質感的小白鞋、省去每天穿搭的煩惱，CP值超高！如果想在配件上投資，如：簡約設計的包包、百搭帽款，甚至輕奢精緻的飾品，也能讓整體造型立即升級，輕鬆營造時尚感。今年，就讓「雲舞白」成為衣櫃、鞋櫃裡的時尚新寵兒吧！

小資族必投資！高CP值Pantone色「雲舞白」單品

Pantone年度色「雲舞白」代表清新自然，打造無瑕透亮妝容的秘密武器，絕對少不了這款賣到缺貨的NARS小白餅，「揪愛Mei」當然也是愛用者，一抹擁有像雲朵般輕盈、柔和的自然光感妝容！質地輕盈貼合肌膚、隱形無痕，同時牢牢鎖住妝容，讓底妝整天持久透亮。內含光感反射複合物，巧妙柔焦毛孔與細紋，投資一塊就能讓妝容全年穩定美麗。。

廣告 廣告

NARS裸光蜜粉餅(#CRYSTAL) 10g，NT$ 1,241。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

小資族必收❤️NARS裸光蜜粉餅👉點此購買 LOOKFANTASTIC指定商品享78折優惠 | 使用優惠碼：FLASH22👉點此看更多

「雲舞白」推薦單品2：CHANEL COCO持色潤唇膏 #912雪酪 👉馬上入手

想要在 2026 年入手一款「潤澤、顯色、百搭」的雲舞白單品唇彩，CHANEL COCO 持色潤唇膏 #912雪酪，打造柔美唇色的小心機，絕對是不能錯過的必備之選！「揪愛Mei」最愛它兼具潤色與修護雙效，一抹就能呈現自然晶亮的好氣色，疊擦更能提升顯色度，無論單擦或搭配其他唇膏都能輕鬆駕馭。核心成分橄欖菁萃油，加上橄欖葉多酚高效防護，既滋潤又修護，讓雙唇維持健康亮澤。

CHANEL COCO持色潤唇膏( #912雪酪) 3g，NT$ 1,380。（圖片來源：Selfridges）

小資族必收❤️CHANEL COCO持色潤唇膏👉點此購買 👉點此看更多Selfridges，最高可享60%折扣

「雲舞白」推薦單品3：Charles & Keith Sigrid 流浪包 👉馬上入手

清新、簡約又耐看的「雲舞白」包包，「揪愛Mei」大推選小CK Sigrid流浪包是正解！奶油白的包身散發俐落優雅感，材質細膩又耐用，輕鬆應對日常出行或小旅行的需求。更貼心的是，調節式背帶，肩背、斜背都隨心切換，打造不同穿搭風格，實用與時尚兼具的完美單品，小資族入手絕對不後悔！

Charles & Keith Sigrid 流浪包，NT$ 2,990。（圖片來源：Charles & Keith）

小資族必收❤️小CK流浪包👉點此購買 小CK滿額免運，點此看更多🛒

「雲舞白」推薦單品4： Longchamp Le Pliage Filet手提包 👉馬上入手

這款Longchamp人氣魚網包透氣、輕巧，重點還很時髦！精打細算的「揪愛Mei」搜出這顆不到五千元就買到、雲舞白色系更是全年都能駕馭的百搭單品，搭配飄逸的連身裙或長版上衣，就能輕鬆打造自然流動的時髦感。無論是城市漫步、咖啡約會，還是週末小旅行，這款手提包都能完美融入日常穿搭，既實用又兼具時尚感。

Longchamp Le Pliage Filet手提包L，NT$ 4,500。（圖片來源：Longchamp）

小資族必收❤️Longchamp手提包👉點此購買 👉點此看更多Longchamp

「雲舞白」推薦單品5：VANS FU Mary Jane運動鞋 👉馬上入手

一雙百搭舒適的運動鞋絕對是鞋櫃必備，「揪愛Mei」更建議今年必收一雙瑪莉珍運動鞋，時髦優雅兼具！這雙VANS FU Mary Jane運動鞋，帆布材質搭配蕾絲拼接，兼具透氣與質感，還帶來細節美感。輕鬆搭配牛仔褲、長裙甚至西裝褲，打造優雅又休閒的時尚感，雲舞白設計，更一次擁有舒適、耐看又百搭，CP值飆滿分！

VANS FU Mary Jane 運動鞋，約NT$ 2,517。（圖片來源：SSENSE）

小資族必收❤️VANS FU Mary Jane 運動鞋👉點此購買 👉點此看更多SSENSE

「雲舞白」推薦單品6： Veja Urca運動鞋 👉馬上入手

如果想投資一雙「不退流行、怎麼搭都好看」的鞋款，「揪愛Mei」無懸念直接推薦這雙法式血統的Veja Urca小白鞋，一次擁有時尚感、舒適感和環保理念，CP 值超高！以光滑的人造皮革打造清爽外觀，鞋底採用亞馬遜橡膠、稻米廢料和再生橡膠製成，不僅環保更兼顧耐磨抓地力，細節感滿分又不搶造型風頭，無論日常通勤、周末約會還是城市小旅行，都能輕鬆駕馭。

Veja Urca運動鞋，NT$ 5,338。（圖片來源：Shopbop）

小資族必收❤️Veja Urca運動鞋👉點此購買 👉點此看更多Shopbop

2026年想走柔和雲舞白路線，瞬間替造型加分的配件，非帽款莫屬，而Kangol 白色針織貝雷帽、「揪愛Mei」分享絕對值得列入必買清單！以溫潤針織材質打造，視覺上輕盈不厚重，完美呼應雲舞白的清新質感，簡約輪廓搭配低調的 LOGO 圖案細節，讓整體造型多了一分街頭感，又不失經典味

Kangol針織貝雷帽，約NT$ 1,606。（圖片來源：FARFETCH）

小資族必收❤️Kangol針織貝雷帽👉點此購買 👉點此看更多FARFETCH

「雲舞白」推薦單品8： Tory Burch Kira珍珠耳環 👉馬上入手

2026在「雲舞白」的優雅氛圍下，珍珠配件再次成為焦點，「揪愛Mei」更是激推這款Tory Burch Kira珍珠耳環，不僅不退流行、怎麼搭都好看！溫潤的珍珠細節搭配鍍 18K 金黃銅材質，低調中散發精緻光澤；結合鉚釘設計與logo金屬牌，為經典珍珠注入現代感，單戴展現簡約優雅，或搭配其他金色飾品疊搭，也能輕鬆提升造型層次。

Tory Burch Kira珍珠耳環，約NT$ 4,710。（圖片來源：FARFETCH）

小資族必收❤️Tory Burch Kira珍珠耳環👉點此購買 👉點此看更多FARFETCH

「雲舞白」推薦單品9： Valentino Garavani V LOGO手鐲 👉馬上入手

在「雲舞白」的風潮下，配件正是為整體造型畫龍點睛的關鍵，「揪愛Mei」建議可以投資一款精品飾品，價格好入手又有高質感～這款Valentino V LOGO手鐲，以細膩編織皮革打造，低調中展現質感，點綴鍍金色 V 字徽標吊飾，隨著手腕擺動散發優雅光澤，瞬間提升穿搭完成度。可調節搭扣設計讓配戴更加靈活，不論單獨佩戴打造極簡風，或與手錶、手環層疊混搭，都能輕鬆駕馭日常與正式場合。

Valentino Garavani V LOGO手鐲，NT$ 14,798。（圖片來源：FWRD）

絕對必收❤️Valentino Garavani V LOGO手鐲👉點此購買👉點此看更多FARFETCH